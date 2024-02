Mourinho sull'addio alla Roma: "È quello che mi ha fatto più male, perché ho dato il cuore"

José Mourinho, intervistato da Rio Ferdinand a 'FIVE': "Per la Roma ho rifiutato il miglior Portogallo di sempre e una grossa offerta dall'Arabia".

José Mourinho, global ambassador di Football.com, ha parlato in esclusiva a FIVE, il canale YouTube di Rio Ferdinand, svelando un clamoroso retroscena riguardo al suo possibile approdo sulla panchina dell'Inghilterra in passato.

"Sarei potuto essere il loro allenatore in Nazionale. E anche il tuo", ha affermato José Mourinho.

Il tecnico portoghese ha anche parlato del suo recente addio alla Roma, ribadendo che per rimanere in giallorosso aveva rifiutato altre due importanti offerte.