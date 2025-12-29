Mourinho infuriato dopo il 2-2 in Benfica-Braga: "Grande vittoria. Pari? No, abbiamo vinto”. Lo Special One abbandona l'intervista, cosa è successo

Davanti ai giornalisti, in conferenza stampa, Mourinho torna sull’episodio e spiega il senso delle sue parole.

“È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2”, esordisce, per poi precisare: “Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo”.