Mourinho infuriato dopo il 2-2 in Benfica-Braga: "Grande vittoria. Pari? No, abbiamo vinto”. Lo Special One abbandona l'intervista, cosa è successo

Il 2-2 del Benfica sul campo del Braga, nel big match del campionato portoghese, lascia strascichi e polemiche.
Nel dopo partita, le dichiarazioni di José Mourinho accendono il caso mediatico della giornata: il tecnico portoghese rivendica una vittoria per 3-2, facendo riferimento al goal annullato nel finale, insiste davanti alle telecamere e abbandona l’intervista.
Lo Special One ha chiarito in conferenza stampa la sua posizione e ha spiegato il suo pensiero dopo quanto accaduto nel finale della sfida che ha chiuso il 2025 della formazione lusitana.