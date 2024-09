Mourinho esplode con i giornalisti: "Mi mancate di rispetto, non l'ho mai fatto in 24 anni"

Mourinho chiarisce la sua assenza post-sconfitta nel derby contro il Galatasaray. "Mai scappato in 24 anni, il rispetto deve essere reciproco".

Dopo la sconfitta contro il Galatasaray, José Mourinho è tornato a parlare, chiarendo la sua assenza in conferenza stampa, che ha scatenato polemiche in Turchia.

Lo Special One ha ribadito di non essersi mai sottratto ai giornalisti in 24 anni di carriera, ma ha giustificato la decisione con problemi di tempistica. “Non ha senso aspettare 70 minuti per parlare con la stampa, è irrispettoso,” ha affermato.

Il tecnico portoghese ha anche accusato i media turchi di mancanza di rispetto, sottolineando come la lunga attesa avrebbe ritardato la preparazione per l'esordio europeo contro l'Union Saint-Gilloise.