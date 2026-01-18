Pubblicità
Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Gill Clark

Mourinho e le voci che lo vorrebbero nel mirino del Real Madrid: “Non contate su di me, non guardo le telenovelas”

José Mourinho ha commentato le voci che vorrebbero un suo clamoroso ritorno al Real Madrid: "Non contate su di me".

José Mourinho ha risposto alle voci secondo le quali potrebbe tornare a sorpresa a sedersi sulla panchina del Real Madrid

I Blancos hanno vissuto una settimana traumatica che ha visto l’esonero di Xabi Alonso che è stato sostituito da Alvaro Arbeloa

Tuttavia, il nuovo tecnico del Blancos ha esordito con una sorprendente sconfitta accompagnata da un’eliminazione dalla Copa del Rey e sabato, nonostante la vittoria in Liga contro il Levante, la sua squadra e stata sonoramente fischiata nelle fasi iniziali da molti dei tifosi che hanno assiepato le tribune del Bernabeu.

  • PERIODO COMPLICATO PER IL REAL

    Il Real Madrid ha deciso di separarsi da Xabi Alonso dopo la sconfitta di domenica nella finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. L'ex centrocampista è stato esonerato a meno di otto mesi dal suo ingaggio ed è stato prontamente sostituito da Arbeloa. Tuttavia, il caos è continuato, poiché la prima partita di Arbeloa alla guida della squadra ha portato a un'umiliante eliminazione dalla Copa del Rey per mano del modesto Albacete. Arbeloa ha poi guidato il Real alla vittoria per 2-0 sul Levante in Liga, in una partita nelle quali le superstar Jude Bellingham e Vinicius Jr sono state fischiate pesantemente dai tifosi presenti al Santiago Bernabeu, che hanno così sfogato la loro frustrazione per le prestazioni deludenti della squadra.

    Arbeloa ha ammesso dopo la partita che si aspettava una giornata difficile: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché avevamo avuto una settimana difficile e per l'atmosfera che si era creata. Non è facile. Anch'io ho giocato partite dopo una grande delusione e non si prova la stessa fiducia di quando le cose vanno bene. Sapevamo che avevamo bisogno di giocatori con molta responsabilità che volessero affrontare questo tipo di gara".

  • FBL-POR-LIGA-RIO AVE-BENFICAAFP

    LE VOCI SU MOURINHO

    La situazione che si è venuta a creare ha portato a ipotizzare che il Real Madrid potrebbe cambiare nuovamente allenatore in estate. 

    L'ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è già stato indicato come potenziale candidato, ma si è fatto con forza soprattutto il nome di Mourinho. Lo Special One ha vinto la Liga e la Copa del Rey nella sua precedente esperienza nella capitale spagnola, ma non è interessato a tornare. Ha dichiarato a Sport TV: "Non contate su di me per le telenovelas. Ci sono soap opera belle, ma sono molto lunghe; se ti perdi uno o due episodi, poi perdi il filo. Non contate su di me, perché non guardo le soap opera".

  • LA REAZIONE DI ARBELOA AI FISCHI

    Arbeloa ha parlato dei fischi rivolti ai suoi giocatori dopo la vittoria di sabato: "Non abbiamo avuto una buona settimana e i tifosi hanno tutto il diritto di mostrare la loro insoddisfazione nei confronti dei giocatori, della squadra e, prima di tutto, nei miei confronti. È la mia prima partita come allenatore del Real Madrid qui allo stadio e quello che ho fatto come giocatore appartiene al passato e mi hanno già dimostrato il loro affetto quando ero un giocatore. Ora devo guadagnarmelo come allenatore. Quei fischi erano rivolti a tutti, e prima di tutto a me perché sono io il responsabile, il leader di questa squadra, e quello da incolpare quando le cose vanno male. Ho sempre avuto molto rispetto per il Bernabéu. Sono stato fischiato molte volte anch'io, e penso che uno dei motivi per i quali questo club è così grande sia proprio l'esigenza dei nostri tifosi.

    So da dove vengono i fischi. Non vengono da persone a cui non piace Florentino Perez. Vengono da persone a cui non piace il Real Madrid. Non mi inganneranno. So da dove proviene tutto questo e mi considero fortunato ad avere un presidente che è la persona più importante, insieme a Santiago Bernabéu, nella storia di questo club. Sette Coppe dei Campioni e credo più di 60 titoli tra le squadre di calcio e di pallacanestro. Tutti i tifosi del Real Madrid sono consapevoli di quanto siamo fortunati ad averlo come presidente, di ciò che ha fatto per il club e da dove provengono i fischi e perché".

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    COSA ATTENDE IL REAL MADRID?

    Arbeloa dovrà migliorare le prestazioni e i risultati nella seconda metà della stagione, con il Real Madrid che lotta per evitare di concludere il campionato a mani vuote per il secondo anno consecutivo. 

    Il prossimo impegno è la visita del Monaco in Champions League, prima della trasferta al Villarreal, terzo in classifica nella Liga.

0