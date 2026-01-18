Mourinho e le voci che lo vorrebbero nel mirino del Real Madrid: “Non contate su di me, non guardo le telenovelas”

Il Real Madrid ha deciso di separarsi da Xabi Alonso dopo la sconfitta di domenica nella finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. L'ex centrocampista è stato esonerato a meno di otto mesi dal suo ingaggio ed è stato prontamente sostituito da Arbeloa. Tuttavia, il caos è continuato, poiché la prima partita di Arbeloa alla guida della squadra ha portato a un'umiliante eliminazione dalla Copa del Rey per mano del modesto Albacete. Arbeloa ha poi guidato il Real alla vittoria per 2-0 sul Levante in Liga, in una partita nelle quali le superstar Jude Bellingham e Vinicius Jr sono state fischiate pesantemente dai tifosi presenti al Santiago Bernabeu, che hanno così sfogato la loro frustrazione per le prestazioni deludenti della squadra.

Arbeloa ha ammesso dopo la partita che si aspettava una giornata difficile: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché avevamo avuto una settimana difficile e per l'atmosfera che si era creata. Non è facile. Anch'io ho giocato partite dopo una grande delusione e non si prova la stessa fiducia di quando le cose vanno bene. Sapevamo che avevamo bisogno di giocatori con molta responsabilità che volessero affrontare questo tipo di gara".