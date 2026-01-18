Mourinho e le voci che lo vorrebbero nel mirino del Real Madrid: “Non contate su di me, non guardo le telenovelas”

Arbeloa ha parlato dei fischi rivolti ai suoi giocatori dopo la vittoria di sabato: "Non abbiamo avuto una buona settimana e i tifosi hanno tutto il diritto di mostrare la loro insoddisfazione nei confronti dei giocatori, della squadra e, prima di tutto, nei miei confronti. È la mia prima partita come allenatore del Real Madrid qui allo stadio e quello che ho fatto come giocatore appartiene al passato e mi hanno già dimostrato il loro affetto quando ero un giocatore. Ora devo guadagnarmelo come allenatore. Quei fischi erano rivolti a tutti, e prima di tutto a me perché sono io il responsabile, il leader di questa squadra, e quello da incolpare quando le cose vanno male. Ho sempre avuto molto rispetto per il Bernabéu. Sono stato fischiato molte volte anch'io, e penso che uno dei motivi per i quali questo club è così grande sia proprio l'esigenza dei nostri tifosi.
So da dove vengono i fischi. Non vengono da persone a cui non piace Florentino Perez. Vengono da persone a cui non piace il Real Madrid. Non mi inganneranno. So da dove proviene tutto questo e mi considero fortunato ad avere un presidente che è la persona più importante, insieme a Santiago Bernabéu, nella storia di questo club. Sette Coppe dei Campioni e credo più di 60 titoli tra le squadre di calcio e di pallacanestro. Tutti i tifosi del Real Madrid sono consapevoli di quanto siamo fortunati ad averlo come presidente, di ciò che ha fatto per il club e da dove provengono i fischi e perché".