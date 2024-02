Mourinho svela il suo pallino per De Rossi: "Ma all'Inter volevo anche Totti". Poi torna su Taylor: "Ha deciso che non vincessimo l'Europa League".

Un José Mourinho in versione amarcord.

L'ormai ex allenatore della Roma, intervenuto sul canale YouTube dell'influencer Ohm, ha svelato il debole calcistico proprio verso chi ne ha raccolto il testimone sulla panchina giallorossa: Daniele De Rossi.

Mou pazzo per il De Rossi calciatore ma non solo, perchè lo Special One parla anche di Francesco Totti e riapre la ferita della finale di Europa League persa col Siviglia legata all'arbitraggio discusso di Taylor.