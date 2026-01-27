Edoardo Motta alla Lazio, c'è il comunicato ufficiale: gioca titolare? Il ruolo e quanto guadagna la Juventus dal trasferimento

La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Edoardo Motta, portiere classe 2005 prelevato dalla Reggiana per un milione di euro.

L’operazione arriva contestualmente all’imminente trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth, con la società che ha scelto di garantirsi un sostituto del portiere greco prima di autorizzarne la partenza.

Motta lascia la Reggiana con cinque mesi d’anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e ha firmato un accordo di quattro anni e mezzo, fino al 2030.

Il classe 2005 sarà inizialmente il vice Provedel e rappresenta un investimento pensato soprattutto in prospettiva.