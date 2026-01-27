Goal.com
SS Lazio New Signing Edoardo Motta Medical TestsGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Edoardo Motta alla Lazio, c'è il comunicato ufficiale: gioca titolare? Il ruolo e quanto guadagna la Juventus dal trasferimento

Il club biancoceleste ufficializza l’arrivo del portiere classe 2005: sarà il vice Provedel, mentre la Juventus guadagna dal 50% sul trasferimento dalla Reggiana alla Lazio.

La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Edoardo Motta, portiere classe 2005 prelevato dalla Reggiana per un milione di euro. 

L’operazione arriva contestualmente all’imminente trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth, con la società che ha scelto di garantirsi un sostituto del portiere greco prima di autorizzarne la partenza. 

Motta lascia la Reggiana con cinque mesi d’anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e ha firmato un accordo di quattro anni  e mezzo, fino al 2030. 

Il classe 2005 sarà inizialmente il vice Provedel e rappresenta un investimento pensato soprattutto in prospettiva.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    Con un comunicato ufficiale diffuso dal club, la Lazio ha annunciato l’ingaggio di Edoardo Motta: 

    “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919". 

    Motta, protagonista nella prima parte della stagione di Serie B e considerato uno dei giovani più promettenti del campionato, arriva a Roma per completare il roster dei portieri biancoceleste e sostituire Mandas, in partenza per l’Inghilterra.

  • DALLA JUVE ALLA CONSACRAZIONE A REGGIO EMILIA

    Edoardo Motta si è formato nel settore giovanile della Juventus, che per diverse stagioni ne ha mantenuto il controllo del cartellino, girandolo in prestito tra Alessandria e Monza

    In Brianza vince la Primavera2 e viene confermato al termine della stagione, finché la Juventus esercita il controriscatto, preludio alla cessione alla Reggiana nell’estate 2024. 

  • QUANTO INCASSA LA JUVE DA MOTTA-LAZIO

    Il passaggio di Edoardo Motta dalla Juventus alla Reggiana è avvenuto a fronte di un indennizzo e del 50% sulla futura rivendita. 

    Una formula che oggi garantisce ai bianconeri un incasso di circa 500mila euro grazie al trasferimento alla Lazio.

  • CHI È EDOARDO MOTTA

    Motta è stato uno dei punti fermi della Reggiana, giocando tutti i 1800 minuti nelle prime 20 partite di campionato.

    Ad emergere sono state la sua capacità nelle uscite alte, favorita dai 194 cm per 87 kg, e l’attitudine al gioco con i piedi, elemento che la Lazio ha ritenuto fondamentale nel processo di scelta. 

    Il profilo è quello di un portiere moderno, capace di intervenire nei tiri ravvicinati e di distinguersi come specialista nei rigori, con il 25% di penalty parati in stagione.

  • TITOLARE O VICE PROVEDEL?

    Edoardo Motta non sarà titolare almeno nell’immediato: il club continuerà a puntare su Ivan Provedel fino al termine della stagione. 

    L’ex Reggiana andrà dunque a occupare il ruolo di secondo portiere, prendendo il posto di Mandas, pronto a trasferirsi al Bournemouth. 

    L’obiettivo della società è farlo crescere gradualmente, forte del bagaglio accumulato in Serie B e delle presenze con l’Italia Under 21, dove è già stato impiegato nelle qualificazioni europee.

  • LA NAZIONALE

    Edoardo Motta è già stato inserito presto nel giro della Nazionale Under 21, un segnale della fiducia anche in ambito azzurro nella sua maturità e nelle sue potenzialità. 

    Il salto in Serie A rappresenta ora il passaggio decisivo di una carriera iniziata nel vivaio bianconero, rafforzata da esperienze significative tra Monza e Reggiana e culminata con l’interesse della Lazio, convinta di aver individuato un talento destinato a crescere nel tempo.

