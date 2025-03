MotoGP Austin, gli orari su TV8 sabato 28 e domenica 30 marzo: il programma in diretta e differita

Qualifiche, gara sprint e Gran premio di Austin in diretta su TV8 sabato e domenica: annunciati gli orari di trasmissione.

Marc Marquez domina, il fratello Alex e Bagnaia inseguono. Sabato 28 e domenica 29 marzo si corre ad Austin la terza gara del Motomondiale di MotoGP 2025, di scena nel circuito statunitense e in particolare texano.

Con sei ore di differenza tra Austin e l'Italia, il Gran Premio sarà in diretta quando nel paese americano sarà pomeriggio, mentre nel Bel Paese l'evento è live solamente nelle prime ore del mattino.

Come di consueto TV8 trasmette in tv e streaming, gratis e in chiaro, le gare di MotoGP, ma non in diretta: la replica dell'evento è disponibile nel pomeriggio, con gli orari già fissati per sabato 28 e domenica marzo (rispettivamente gara sprint e Gran Premio di Austin).