Mosquera ha scelto l'Arsenal: perché i Gunners voglioni il difensore del Valencia che da bambino aveva quasi scelto il basket al posto del calcio

Il difensore della Spagna Under 21 è sempre più vicino al trasferimento estivo all’Emirates Stadium, al termine di una crescita rapidissima al Mestalla.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Arsenal avrebbe già raggiunto un’intesa con Cristhian Mosquera per quanto riguarda l’accordo personale. Il difensore classe 2004, cresciuto nel vivaio del Valencia, è entrato nella rosa dei finalisti per il premio Golden Boy 2024. I Gunners si sono visti respingere una prima offerta da 12 milioni di sterline (circa 16 milioni di euro), ma restano fiduciosi di chiudere l’affare intorno ai 17 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro). Mikel Arteta spinge per rinforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2025-26, e secondo The Athletic l’accordo definitivo con il club spagnolo sarebbe ormai a un passo.

In precedenza, il club londinese aveva messo gli occhi anche su Dean Huijsen, poi approdato al Real Madrid dopo un passaggio per il Bournemouth, ma Mosquera rappresenta un’alternativa più accessibile dal punto di vista economico, senza rinunciare al potenziale: secondo molti addetti ai lavori, ha margini di crescita paragonabili a quelli del connazionale.

Mosquera sembra destinato a diventare il prossimo talento esploso dalla prestigiosa cantera del Valencia, da cui sono usciti nomi del calibro di David Silva e Raúl Albiol. Chi segue abitualmente la Liga negli ultimi due anni lo ha visto maturare con continuità, così come chi lo ha osservato all’Europeo Under 21 di quest’estate. L’Arsenal non sta per mettere sotto contratto una semplice riserva: Mosquera ha le carte in regola per contendere minuti a due colonne come William Saliba e Gabriel Magalhães, soprattutto se manterrà il ritmo di crescita mostrato finora.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma cosa rende Mosquera un profilo così interessante? GOAL vi racconta tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obiettivo dei Gunners…