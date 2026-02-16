Goal.com
Moratti BastoniGOAL
Vittorio Rotondaro

Moratti 'assolve' Bastoni: "Ha fatto una simulazione 'entusiasta', la Juventus fa la vittima"

L'ex presidente dell'Inter commenta l'episodio principe di Inter-Juventus: "I tempi sono cambiati, ora i bianconeri fanno le vittime ma la storia li ricorda diversamente".

Non accenna ad arrestarsi la polemica per l'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus: francese punito col secondo giallo da La Penna per aver commesso un fallo tattico su Bastoni.

Nel mirino, però, è ben presto finito il comportamento del difensore nerazzurro, caduto al suolo nonostante un lievissimo tocco che ha ingannato il direttore di gara.

Della partita e di questo controverso episodio ha parlato l'ex presidente interista Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport'.

  • "LA JUVE FA LA VITTIMA"

    "I tempi sono cambiati, ora la Juventus si lamenta e fa la vittima. Credo che abbiano un po' esagerato con le proteste, come se fossero la vittima terribile del calcio italiano: la storia però non li ricorda così. Mi vengono in mente vecchie storie...".

  • "BASTONI? UNA SIMULAZIONE 'ENTUSIASTA'"

    "Le simulazioni sono fastidiose, anche quelle di chi finge di aver ricevuto un colpo in faccia ma in realtà l'ha preso sul petto. Quella di Bastoni è una simulazione 'entusiasta', ha fatto un salto incredibile dopo che l'avversario ha allungato il braccio: questo gli ha permesso di approfittare della situazione. Diciamo che Bastoni si è entusiasmato nell'avere tale possibilità che alla fine si è risolta con un'ingiustizia, il fallo di Kalulu non era grave. Cosa avrei fatto io da presidente? Dipende da che giocatore lo fa, quando lo fa... Non conosco abbastanza Bastoni".

  • BASTONI E LA NAZIONALE

    "Penso che Gattuso possa fare a meno di castigare Bastoni: per lui è già un castigo l'attacco, giusto o ingiusto, che tutti gli stanno riservando. Ha sbagliato, ma non vale la pena che ci si metta anche Gattuso, che già non ha una Nazionale fortissima. Il VAR? Ha complicato molto il calcio, pur dando una quasi certezza di giudizio".

  • "CHIVU COME MOURINHO"

    "Chivu è una persona molto seria, somiglia a Mourinho più di quanto si possa credere. È giovane, capisce subito i giocatori e allena un bel gruppo. L'Inter è sulla buona strada, non diciamo di più".

