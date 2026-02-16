Moratti 'assolve' Bastoni: "Ha fatto una simulazione 'entusiasta', la Juventus fa la vittima"

"Le simulazioni sono fastidiose, anche quelle di chi finge di aver ricevuto un colpo in faccia ma in realtà l'ha preso sul petto. Quella di Bastoni è una simulazione 'entusiasta', ha fatto un salto incredibile dopo che l'avversario ha allungato il braccio: questo gli ha permesso di approfittare della situazione. Diciamo che Bastoni si è entusiasmato nell'avere tale possibilità che alla fine si è risolta con un'ingiustizia, il fallo di Kalulu non era grave. Cosa avrei fatto io da presidente? Dipende da che giocatore lo fa, quando lo fa... Non conosco abbastanza Bastoni".