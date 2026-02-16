Moratti 'assolve' Bastoni: "Ha fatto una simulazione 'entusiasta', la Juventus fa la vittima"

Non accenna ad arrestarsi la polemica per l'espulsione di Kalulu durante Inter-Juventus: francese punito col secondo giallo da La Penna per aver commesso un fallo tattico su Bastoni.
Nel mirino, però, è ben presto finito il comportamento del difensore nerazzurro, caduto al suolo nonostante un lievissimo tocco che ha ingannato il direttore di gara.
Della partita e di questo controverso episodio ha parlato l'ex presidente interista Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport'.