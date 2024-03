Spagna-Brasile, Morata fischiato: Vinicius interviene dopo la reazione dell'attaccante avversario

Bordata di fischi contro Morata a Madrid, Vinicius viene allontanato dalla panchina della Spagna.

Dopo un match spettacolare in campo, concluso sul 3-3 in virtù del pareggio finale dell'ex milanista Paquetà, gli ultimi istanti di Spagna-Brasile sul terreno del Bernabeu sono stati polemici e con nulla a che vedere con quanto accaduto durante i 90 (+6) minuti.

In una gara che ha visto il giovanissimi Lamine Yamal ed Endrick mettere in mostra quello che sarà probabilmente il futuro del calcio da qui al 2034, c'è da registrare la guerra tra i tifosi del Bernabeu, stadio del Real Madrid, e Alvaro Morata, ex giocatore dei Blancos.

Attualmente all'Atletico, Morata è stato fischiato dai suoi tifosi per alcune giocate sbagliate. Vista la rivalità tra le due squadre di Madrid e il passato Merengues, l'ex Juventus non è stato perdonato al minimo errore. E così, al termine della gara, ha reagito.