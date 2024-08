Monza vs Sudtirol

I brianzoli ospitano gli altoatesini nel primo turno della coppa nazionale. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Primo impegno stagionale ufficiale per il Monza di Alessandro Nesta, pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia.

L'avversaria è il Sudtirol, militante in Serie B, ma pronto a sorprendere i brianzoli che potrebbero pagare pegno alle prime uscite dell'annata 2024/2025.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.