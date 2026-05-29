Monza promosso, torna subito in Serie A: un anno di purgatorio, poi la luce sotto la sapiente di guida di Paolo Bianco

Il purgatorio è durato soltanto un anno, ma il Monza ha già rialzato la testa riprendendosi quel posto che le era sfuggito solamente una stagione fa: i brianzoli tornano subito in Serie A.
La festa promozione è scattata al termine della doppia finale playoff contro il Catanzaro: nonostante la sconfitta per 2-0 subita nel match di ritorno, lo stesso risultato a favore maturato all'andata, il Monza è promosso grazie al regolamento di Serie B, che a pari reti tra i due match premia la squadra posizionata meglio in classifica nel campionato regolare. Ovvero, la squadra brianzola.
Una stagione di alto livello, quella inscenata dalla squadra allenata da Paolo Bianco, che al primo anno al timone biancorosso ha centrato l'obiettivo, rischiando di vederlo sfuggire proprio sul più bello, per poi agguantarlo quando le speranze sembravano ormai affievolite.