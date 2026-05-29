Monza promosso, torna subito in Serie A: un anno di purgatorio, poi la luce sotto la sapiente di guida di Paolo Bianco

Solamente un anno fa, il Monza faceva i conti con un'amara retrocessione culminata al termine di un'annata complicatissima, seguente al brillante biennio targato Raffaele Palladino.

Il club brianzolo, tuttavia, ha avuto il merito di non disperdere completamente quanto di buono era stato costruito nei due anni precedenti: e così, dopo aver confermato una parte importante dell'ossatura della scorsa stagione, il Monza ha saputo costruire una squadra in grado di orbitare al vertice della classifica per tutta la stagione.

Il peso specifico dei tanti singoli di valore che hanno dato seguito al progetto nonostante la discesa in B ha fatto il resto. Un gruppo che è stato capace di reinventarsi e di risalire al piano più alto del calcio nostrano.