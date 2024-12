Il Monza perde ancora, Nesta rischia l'esonero? La situazione e le parole di Galliani sull'allenatore

Il Monza non riesce a uscire dalla crisi: altro risultato negativo per Nesta, di cui ha avuto modo di parlare anche Galliani.

Non accenna a migliorare la classifica di Serie A per il Monza, sempre più pericolante nelle zone basse: solo il Venezia finora ha fatto peggio, ragion per cui se il campionato finisse oggi per i brianzoli arriverebbe un'amara retrocessione.

Anche contro l'Udinese non è arrivato il risultato sperato: settima sconfitta in campionato contro una squadra che non vinceva dal 25 ottobre, a pochi giorni dal poker subito dal Bologna che ha decretato l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia.

Altro boccone duro da ingerire per Alessandro Nesta, la cui posizione è inevitabilmente finita sotto la lente d'ingrandimento per l'incapacità di replicare gli ottimi risultati fatti registrare nell'ultimo biennio dalla gestione di Raffaele Palladino: tanti complimenti per le prestazioni ma pochi punti messi in cascina.