Monza-Udinese 1-2, pagelle e tabellino: Lucca e Bijol, i friulani tornano a vincere dopo un mese e mezzo

L'Udinese sbanca l'U-Power Stadium: Lucca e Bijol fanno male al Monza, a segno con Kyriakopoulos. I bianconeri non vincevano dal 25 ottobre.

Un mese e mezzo senza vittorie, periodo interrotto dal blitz di Monza: l'Udinese torna a sorridere e sale a quota 20 punti, mettendo fine al digiuno. Per i biancorossi di Nesta è notte fonda: la zona retrocessione è ancora realtà.

Vita facile per i friulani, almeno nei primi minuti: tanti spazi per ripartire e centrare la porta di Turati, bucato da Lucca col piatto forte della casa. Terzo tempo vincente, così come la botta che poco dopo vale il raddoppio: anzi no, poiché è la bandierina alta dell'assistente a vanificare tutto. Nesta chiede più aggressività e il Monza esegue: dalle parti di Sava va in scena un vero e proprio assedio, spesso sfociato in tiri dalla distanza con Bianco e Bondo sugli scudi.

All'intervallo Runjaic sceglie di tornare alla difesa a tre, ma l'impatto è traumatico: il Monza continua a spingere col piede sull'acceleratore e trova il pari col mancino al veleno di Kyriakopoulos, non letto benissimo da Sava che poi si riscatta andando a deviare sopra la traversa il colpo di testa a botta sicura dello specialista Djuric. L'inerzia in favore dei brianzoli viene rotta dal goal che non ti aspetti: contropiede finalizzato alla grande da Bijol con la complicità di Turati. Mota Carvalho flirta col 2-2, ma di testa centra la traversa a Sava battuto.