Monterosi-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Bonolis di Teramo si gioca l’andata dei playout: il Monterosi sogna la salvezza, il Potenza vuole scacciare l’incubo retrocessione.

Monterosi-Potenza sarà uno dei quattro playout che si giocheranno in Serie C NOW. I laziali hanno raggiunto la possibilità di giocarsi la salvezza agli spareggi battendo in extremis il Foggia nell’ultima giornata e condannando inaspettatamente il Potenza, reduce da un finale di regular-season assai incolore.

I lucani, quindi, sono chiamati a reagire nei 180 minuti aggiuntivi di stagione, per evitare che un’annata con tante ombre si trasformi in un vero e proprio incubo. Per i rossoblu la salvezza potrebbe arrivare anche con due pari, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.