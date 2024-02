Monterosi-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Avellino in trasferta sul campo del Monterosi Tuscia: al Bonolis obiettivi diversi, stesso bisogno dei tre punti.

Testa coda puro nel girone C di Serie C Now. Al Bonolis di Teramo si giocherà il match fra il Monterosi Tuscia e l’Avellino: la penultima della classe cerca l’impresa contro gli irpini, terzi in graduatoria.

Entrambe sono reduci da un weekend positivo: il Monterosi ha battuto l’Audace Cerignola in trasferta, lasciando al Brindisi l’ultimo gradino del girone C; l’Avellino è invece uscito vittorioso dal confronto interno contro la Casertana.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.