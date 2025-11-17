Pubblicità
Montenegro-Croazia dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8, 20 o Cielo? Canale, diretta streaming, fromazioni

Montenegro e Croazia si sfidano nell'ultima giornata del Gruppo L delle Qualificazioni Mondiali: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Dopo aver conquistato la qualificazione con 90 minuti d'anticipo, la Croazia di Dalic affronta in trasferta il Montenegro di Mirko Vucinic nell'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il 3-1 sulle Isole Faroe ha consentito alla selezione croata di staccare il pass per la fase finale della competizione iridata in programma la prossima estate.

Dall'altra parte, il Montenegro già eliminato è reduce dal successo per 2-1 in rimonta contro Gilbilterra grazie ai goal dello juventino Adzic e l'atalantino Krstovic.

Tutte le info su Montenegro-Croazia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • MONTENEGRO-CROAZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Montenegro-Croazia

    • Data: lunedì 17 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (202)

    • Streaming: all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su NOW e Sky Go

  • FORMAZIONI UFFICIALI MONTENEGRO-CROAZIA

    MONTENEGRO (4-4-2): Nikic; Vesovic, Tuci, Rubezic, Marusic; Jankovic, Bulatovic, Loncar, Osmaijc; Jovetic, Krstovic. All. Vucinic

    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic, Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Mario Pasalic, Moro; Ivanovic, Vlasic, Perisic; Matanovic. All. Dalic

  • ORARIO MONTENEGRO-CROAZIA

    Montenegro-Croazia si gioca lunedì 17 novembre 2025, alle ore 20:45, al Podgorica City Stadium di Podgorica.

  • DOVE VEDERE MONTENEGRO-CROAZIA IN TV

    Montenegro-Croazia potrete seguirla all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su Sky Sport Calcio (202).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MONTENEGRO-CROAZIA IN DIRETTA STREAMING

    Montenegro-Croazia, in streaming, sarà visibile sempre all'interno di Diretta Gol Qualificazioni Mondiali su NOW e utilizzando Sky Go.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Montenegro-Croazia, su GOAL, sarà disponibile in diretta testuale: le formazioni e gli aggiornamenti sui momenti chiave della partita.

