Montenegro-Croazia dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, TV8, 20 o Cielo? Canale, diretta streaming, fromazioni

Dopo aver conquistato la qualificazione con 90 minuti d'anticipo, la Croazia di Dalic affronta in trasferta il Montenegro di Mirko Vucinic nell'ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026.
Il 3-1 sulle Isole Faroe ha consentito alla selezione croata di staccare il pass per la fase finale della competizione iridata in programma la prossima estate.
Dall'altra parte, il Montenegro già eliminato è reduce dal successo per 2-1 in rimonta contro Gilbilterra grazie ai goal dello juventino Adzic e l'atalantino Krstovic.
Tutte le info su Montenegro-Croazia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.