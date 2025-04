Montella può tornare ad allenare la Roma: com'è andata la sua prima esperienza sulla panchina giallorossa

Determinante da calciatore per lo Scudetto del 2001, l'Aeroplanino la Roma l'ha pure allenata. Anche se solo per pochi mesi.

Vincenzo Montella può tornare ad allenare la Roma. C'è anche lui nella lista di tre-quattro candidati consegnata da Claudio Ranieri ai Friedkin, nel contesto di settimane delicate e importanti per quanto riguarda il futuro della panchina giallorossa.

Montella e la Roma, del resto, non possono essere considerati due rette parallele. Nel senso che la possibilità che, prima o poi, incrocino nuovamente le rispettive strade esiste sempre. Ed è appunto quel che potrebbe accadere già nei prossimi mesi, in vista della prossima stagione.

Quel "nuovamente", poi, è doppio. Perché Montella ha prima indossato la maglia della Roma da calciatore, risultando un elemento determinante per la conquista dello Scudetto del 2001, e poi i giallorossi li ha pure allenati. Anche se non tutti se lo ricordano: Vincenzo era ancora Vincenzino, un Aeroplanino appena atterrato da magnifica carriera in campo e ai primi mesi in giacca e cravatta.

Storia di tre lustri fa, storia che fa parte di un passato non più recentissimo. Ma che potrebbe di nuovo legarsi al presente se davvero fosse Montella il prescelto della Roma per la successione di Ranieri.