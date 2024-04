Napoli, il nuovo allenatore arriverà dalle Nazionali come Calzona? Montella possibile tecnico per il futuro

Spunta anche il nome del ct della Turchia per la nuova annata del Napoli. Montella e De Laurentiis si sono incontrati qualche mese fa.

I nomi per il post Calzona si moltiplicano, in un calderone da cui non è per ora uscita alcuna sicurezza sul futuro del Napoli. Per il 2024/2025 la squadra azzurra punterà su un nuovo allenatore, mentre il mister italiano tornerà a guidare in esclusiva la Slovacchia.

I tifosi sognano Conte, si è parlato di Gasperini, ma le possibilità sono molteplici. L'ultima, secondo la Gazzetta dello Sport, conduce a Vicenzo Montella, che come Calzona parteciperà ad Euro 2024 come commissario tecnico della Turchia.

Montella ha portato la Turchia agli Europei tedeschi in poche settimane, riuscendo a soddisfare un popolo che ha pochi eguali in termini di amore per il calcio. L'ex mister della Fiorentina conosce benissimo l'amore di Napoli (è di Pomigliano d'Arco) e il suo nome sembra poter essere una possibilità per il 24/25.