Monopoli-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Biancoverdi a caccia della promozione, rossoneri in corsa per i playoff: derby pugliese nel Monday Night di Serie C NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Derby pugliese nel Monday Night di Serie C NOW. Al Vito Simone Veneziani si affrontano il Monopoli di Colombo e il Foggia di Zauri. Biancoverdi protagonisti di una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, che hanno condotto il gabbiano a soli due punti dalla vetta. Per i rossoneri, invece, domenica scorsa è arrivato un ko contro l’Altamura che ha interrotto un lungo periodo di gare senza sconfitte. Zauri, comunque, continua a puntare i playoff, attualmente a quattro punti di distanza. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto