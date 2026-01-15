Mondiali 2026, i tifosi hanno paura: preoccupazione per il ruolo dell'ICE negli Stati Uniti

L'acquisto di biglietti per il Mondiale 2026 è controverso, con prezzi alle stelle e costi più che triplicati rispetto alle promesse iniziali. Ciò nonostante, migliaia di persone che hanno faticosamente ottenuto il proprio tagliando al termine della lotteria indetta dalla FIFA, sembrerebbero aver deciso di rinunciarci in virtù di quanto sta accadendo con l'ICE a Minneapolis e in varie città degli Stati Uniti. La notizia non è stata confermata dalla FIFA, ma sui social sono comuque innumerevoli le persone che hanno confermato di non essere più così decisi a volare verso gli States per il Mondiale.

I Mondiali vedranno presenti in America migliaia di persone provenienti da centinaia di paesi: molte di queste vogliono evitare di subire angherie da parte delle forze dell'ordine, in un modus operandi che secondo l'ex sindaca di Minneapolis Betsey Hodges ricorda "la Gestapo o le SS nella Germania nazista", come dichiarato a La Stampa.

Con persone provenienti da tutto il mondo, c'è il rischio, secondo chi ha cancellato il proprio biglietto o medita di farlo, di essere attaccati brutalmente dall'ICE.

"L'Ice non dà la caccia a immigrati canadesi o europei" ha affermato la Hodges. "L’obiettivo è la distruzione delle comunità di colore, che siano immigrati o meno".