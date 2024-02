La FIFA ufficializza stadi e date del Mondiali 2026, con la prima partita prevista nel leggendario Azteca di Città del Messico. Finale negli USA.

Cominciano a delinearsi i Mondiali 2026. Previsto in Messico, Stati Uniti e Canada tra due anni, il torneo centro-nord americano vedrà la partita inaugurale prevista a Città del Messico, con i padroni di casa che apriranno dunque il torneo nel giugno del 2026 sotto gli occhi dei tifosi presenti al leggendario Stadio Azteca.

Il Messico giocherà la partita inaugurale del Mondiale 2026 l'11 giugno 2026, data scelta come avvio del torneo che vedrà solamente le tre squadre ospitanti come qualificate di diritto.

Come da regolamento consueto l'Argentina Campione in carica non sarà presente direttamente ma dovrà eventualmente qualificarsi tramite il girone sudamericano.