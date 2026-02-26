Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World CupGetty Images Sport
Francesco Schirru

Mondiali 2026, sulla Rai la diretta in chiaro di decine di gare. Ma non tutte

Un terzo del Mondiale di giugno e luglio verrà trasmesso in chiaro e gratis sulla Rai, mentre l'intero torneo sarà disponibile altrove.

Pubblicità

A giugno e luglio la Rai trasmetterà i Mondiali 2026 previsti in Messico, Stati Uniti e Canada. Dopo le voci delle ultime settimane è arrivata anche la conferma, che vedrà l'emittente proporre decine di gare in chiaro e gratis per tutti gli utenti.

Non si tratta, però, di una trasmissione totale dell'imminente Coppa del Mondo, visto che la Rai proporrà sui propri canali la partita d'apertura, le semifinali e la finale, oltre alle eventuali partite dell'Italia, impegnata nei playoff tra qualche settimana. Il totale delle gare su Rai 1 e il resto dell'emittente è di 35 incontri, ovvero un terzo dell'intero evento.

Per seguire il Mondiale nella sua interezza bisognerà essere in possesso di un abbonamento a pagamento, ma non è ancora chiaro per quale servizio: solamente nei prossimi giorni verrà annunciato chi ha avuto modo di acquisire i diritti dell'intera Coppa del Mondo oramai dietro l'angolo.

  • IL MONDIALE SI AVVICINA

    Manca oramai pochissimo al momento più atteso dell'anno dai tifosi, ovvero l'apertura del Mondiale 2026.

    Il primo match si giocherà l'11 giugno in Messico, dove i padroni di casa affronteranno il Sudafrica. 

    L'Italia è come noto impegnata nei playoff contro l'Irlanda del Nord previsti il 26 marzo: in caso di passaggio in finale, gli azzurri giocheranno la gara decisiva contro una tra Galles e Bosnia ed Herzegovina.

    In caso di qualificazione al Mondiale l'Italia giocherà nel gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.

    • Pubblicità
0