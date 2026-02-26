Mondiali 2026, sulla Rai la diretta in chiaro di decine di gare. Ma non tutte

A giugno e luglio la Rai trasmetterà i Mondiali 2026 previsti in Messico, Stati Uniti e Canada. Dopo le voci delle ultime settimane è arrivata anche la conferma, che vedrà l'emittente proporre decine di gare in chiaro e gratis per tutti gli utenti.

Non si tratta, però, di una trasmissione totale dell'imminente Coppa del Mondo, visto che la Rai proporrà sui propri canali la partita d'apertura, le semifinali e la finale, oltre alle eventuali partite dell'Italia, impegnata nei playoff tra qualche settimana. Il totale delle gare su Rai 1 e il resto dell'emittente è di 35 incontri, ovvero un terzo dell'intero evento.

Per seguire il Mondiale nella sua interezza bisognerà essere in possesso di un abbonamento a pagamento, ma non è ancora chiaro per quale servizio: solamente nei prossimi giorni verrà annunciato chi ha avuto modo di acquisire i diritti dell'intera Coppa del Mondo oramai dietro l'angolo.