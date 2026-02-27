Goal.com
Vittorio Rotondaro

Mondiali 2026 su DAZN: è ufficiale, saranno trasmesse tutte le 104 partite del torneo

Sarà DAZN a trasmettere in Italia tutte le 104 gare dei prossimi Mondiali nordamericani. Il CEO Azzi: "Un traguardo storico".

Mancava soltanto l'ufficialità, ora c'è anche quella: sarà DAZN a trasmettere in Italia tutte le partite dei Mondiali 2026 in programma in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico.

L'azienda si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in diretta delle 104 partite della competizione iridata, sulla scia di quanto accaduto la scorsa estate col Mondiale per Club a stelle e strisce.

DAZN, infatti, era stato scelto come broadcaster globale per il Mondiale vinto dal Chelsea, a cui avevano partecipato Inter e Juventus in rappresentanza della Serie A.

  • 104 GARE IN DIRETTA

    Su DAZN andranno in onda tutte le partite dei Mondiali: da quella di inaugurazione tra Messico e Sudafrica in programma l'11 giugno alla finalissima del 19 luglio.

    Ancora incerta la presenza dell'Italia, attesa dalla semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord: in caso di qualificazione, gli azzurri raggiungerebbero Canada, Svizzera e Qatar nel Gruppo B.

  • "TRAGUARDO STORICO"

    "Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026 - ha commentato il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi -, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium".

  • MONDIALI ANCHE SULLA RAI

    Ad aggiudicarsi i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro è stata la Rai, dove saranno visibili 35 incontri dei Mondiali nordamericani.

    Tra questi la partita d’apertura, tutte le gare della Nazionale italiana (se dovesse qualificarsi), le semifinali e la finale, senza dimenticare i diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.

    Almeno 32 di queste 35 partite andranno in onda sul canale ammiraglio Rai 1.

