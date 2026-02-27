Mondiali 2026 su DAZN: è ufficiale, saranno trasmesse tutte le 104 partite del torneo

Mancava soltanto l'ufficialità, ora c'è anche quella: sarà DAZN a trasmettere in Italia tutte le partite dei Mondiali 2026 in programma in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico.

L'azienda si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in diretta delle 104 partite della competizione iridata, sulla scia di quanto accaduto la scorsa estate col Mondiale per Club a stelle e strisce.

DAZN, infatti, era stato scelto come broadcaster globale per il Mondiale vinto dal Chelsea, a cui avevano partecipato Inter e Juventus in rappresentanza della Serie A.