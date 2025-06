Il Mondiale per Club è 'veramente' Mondiale? L'Europa domina, ma non completamente

Alcune squadre europee sono state eliminate nella fase a gironi, ma la maggior parte è presente negli ottavi come da pronostico.

Con dodici squadre presenti su trentadue, l'Europa è di gran lunga il continente più rappresentato al Mondiale per Club attualmente di scena negli USA. Come accade per il torneo per nazionali, che dal 2026 è previsto a quarantotto team, il numero è più alto rispetto a Sudamerica, Centro-nord America, Oceania, Asia e Africa, sia per i paesi presenti, sia per la forza e la tradizione.

Non stupisce, dunque, che negli ottavi del Mondiale per Club il maggior numero di squadre presenti arrivi dall'Europa, come da pronostico. La forza di Manchester City, Bayern Monaco, PSG e delle altre si è palesata ancora una volta, nonostante diversi team extra-europei abbiano dimostrato quandi qualità e soprattutto grinta nel cercare di avanzare al turno successivo.

C'è chi è apparso palesemente più debole rispetto alle altre avversarie, per una forbice ampiamente più larga rispetto a quanto accade nel 'Mondiale classico', ma non sono mancate le squadre europee che dopo appena tre turni hanno lasciato gli Stati Uniti per andare in vacanza dopo una lunghissima annata 2024/2025.