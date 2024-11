Mondiale per Club, la FIFA annuncia il regolamento: liste, nuovi acquisti, formula, come funzionerà

Campionato mondiale per club

Importanti novità per la nuova competizione negli Stati Uniti a cui parteciperanno Inter e Juventus: tutti i dettagli.

A sette mesi dall'inizio del nuovo Mondiale per Club, la FIFA ha reso noto alcuni aspetti fondamentali che condizioneranno la competizione che si svolgerà negli Stati Uniti.

Dopo aver annunciato gli stadi in cui saranno giocate le partite, adesso i club che partecipano sanno anche come funzioneranno le liste dei giocatori da inserire, le squalifiche e soprattutto come potranno gestire i nuovi acquisti e coloro il cui contratto scadrà il 30 giugno, ovvero quando la competizione entrerà nel vivo.

Quest'ultimo è un tema che ha accompagnato questi mesi e sarà centrale anche da qui a giugno. Di seguito tutti i dettagli sul Mondiale per Club.