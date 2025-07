Mondiale per Club, perché non si gioca la finale terzo-quarto posto? La nota della FIFA

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Fluminense vs Chelsea

Mondiale per Club

Chelsea contro PSG per decidere la vincitrice del Mondiale, ma non è prevista nessuna sfida tra Real Madrid e Fluminense.

Real Madrid-Fluminense finale terzo-quarto posto? No. Nel Mondiale per Club 2025, che vivrà l'ultimo atto domenica 13 luglio con il match tra Chelsea e PSG, non è prevista una finalina.

In molti si sono chiesti se sabato 12 fosse prevista la gara tra i Blancos e il team brasiliano, rispettivamente eliminati da PSG e Chelsea nel penultimo atto del torneo americano. Invece niente da fare: Real Madrid contro Fluminense non è prevista.

Si tratta di una novità nell'organizzazione del Mondiale per Club, considerando che da quanto si è andati oltre l'Intercontinentale la finalina si è sempre svolta, anche senza grande seguito da parte dei tifosi.