Mondiale per Club

Il regolamento del Mondiale per Club 2025 su squalificati e diffidati: dopo quanti cartellini scatta la squalifica e quando si annullano.

Il punto, squadra per squadra, su diffidati e squalificati al Mondiale per Club 2025.

QUANDO SCATTA LA SQUALIFICA?

Come succede già ai Mondiali per nazionali, un giocatore va in diffida già dopo il primo cartellino giallo e al secondo scatta la squalifica.

QUANDO SI ANNULLANO I CARTELLINI?

I cartellini, e quindi le eventuali diffide, si azzerano dopo i quarti di finale, quindi solo in caso di espulsione nelle semifinali si salterebbe la finale.