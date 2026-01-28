Getty Images
Monaco-Juventus, con questo risultato bianconeri agli ottavi o ai playoff? La classifica di Champions
IL RISULTATO DELLA JUVENTUS
Attualmente la Juventus è sullo 0-0 in quel del Principato di Monaco. Visto il pareggio contro i biancorossi e i risultati degli altri campi, la squadra di Spalletti è attualmente solamente ai playoff e non agli ottavi di Champions League.
COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI
La Juventus deve vincere contro il Monaco e sperare che alcune squadre che la precedono in classifica non riescano ad ottenere un successo nella propria partita.
In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, con i bianconeri attualmente a +6 in virtù di tredici goal segnati e sette subiti in questo girone unico di Champions.
L'ATTUALE CLASSIFICA DELLA JUVENTUS
Le prime otto della classifica volano agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano per gli spareggi.
La Juventus è attualmente 14esima.
