David JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Monaco-Juventus, con questo risultato bianconeri agli ottavi o ai playoff? La classifica di Champions

Juventus in campo contro il Monaco per conquistare gli ottavi di Champions, certa di comunque poter giocare almeno gli spareggi post girone unico.

  • IL RISULTATO DELLA JUVENTUS

    Attualmente la Juventus è sullo 0-0 in quel del Principato di Monaco. Visto il pareggio contro i biancorossi e i risultati degli altri campi, la squadra di Spalletti è attualmente solamente ai playoff e non agli ottavi di Champions League.

  • COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    La Juventus deve vincere contro il Monaco e sperare che alcune squadre che la precedono in classifica non riescano ad ottenere un successo nella propria partita.

    In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, con i bianconeri attualmente a +6 in virtù di tredici goal segnati e sette subiti in questo girone unico di Champions.

  • L'ATTUALE CLASSIFICA DELLA JUVENTUS

    Le prime otto della classifica volano agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano per gli spareggi.

    La Juventus è attualmente 14esima.

