mancini italia moldaviaGetty Images
Nino Caracciolo

Moldavia-Italia 0-2, pagelle e tabellino: Mancini ed Esposito usano la testa, Raspadori non punge, Cojuhar alza il muro

Gli Azzurri passano nel finale contro la Moldavia grazie alle reti di Mancini e Pio Esposito: la Nazionale di Gattuso crea tanto nel primo tempo, ma sblocca il match solo nei minuti conclusivi.

L’Italia attacca, crea tanto (specialmente nel primo tempo) ma sblocca il match solo nel finale. A decidere sono due colpi di testa: all’88’ quello di Mancini, al 93’ quello di Pio Esposito. Per gli Azzurri si tratta della sesta vittoria consecutiva nelle gare di qualificazione al Mondiale.

Pronti, via e l’Italia va subito vicina al goal con Raspadori che scambia con Scamacca e calcia da posizione defilata ma Cojuhar respinge. Al 10’ ci prova Scamacca su punizione ma il portiere della Moldavia manda in angolo, tre minuti più tardi ci prova ancora Raspadori senza successo. Al 33’ la Moldavia fa tremare gli azzurri: Postolachi è da solo in area su cross di Revenco ma non trova la porta.

Al 35’ ci riprova ancora Raspadori ma trova sulla strada ancora una volta il portiere della Moldavia, poi tocca a Tonali a Cristante con tiri dalla distanze, mentre al 43’ è Orsolini ad andare a un passo dal goal. 

A inizio ripresa gli Azzurri hanno subito una grande occasione con Cambiaso, ma Revenco respinge. All’88’ l’Italia trova il vantaggio: crossa dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa vincente in tuffo di Mancini. Nel terzo minuto di recupero l’Italia raddoppia, sempre di testa: cross dalla destra di Politano e stacco vincente di Pio Esposito per il 2-0 finale.

  • PAGELLE MOLDAVIA

    Cojuhar (7): nega il goal in più occasioni a Raspadori, si fa sempre trovare pronto sugli attacchi azzurri. Non può nulla sui goal azzurri. Postolachi (5): ha la grande chance di portare avanti la Moldavia, ma la spreca.

    VOTI MOLDAVIA MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar 7; Stefan 5.5, Craciun 5.5, Dumbravanu 5.5; Ravenco 5.5, Ionita 5.5, Rata 6 (74’ Bodisteanu s.v), Perciun 5.5 (61’ Bogaciuc 5.5), Reabciuk 5.5 (55’ Bitca 6); Nicolaescu 6 (74’ Fratea s.v), Postolachi 5.5 (55’ Damascan 5.5). Ct.: Clescenco.

  • PAGELLE ITALIA

    Raspadori (5.5): corre tanto, si sbatte e conclude spesso in porta, ma non riesce a pungere. Scamacca (5.5): ha la chance del primo minuto ma non la sfrutta al meglio. Mancini (7): perfetto o quasi in difesa, realizza un goal da 9 vero con un bel tuffo di testa. Pio Esposito (7): entra e segna, chiudendo definitivamente il match.

    VOTI ITALIA (4-4-2): Vicario 6; Bellanova 6, Mancini 7, Buongiorno 6, Cambiaso 6 (74’ Dimarco 6.5); Orsolini 5.5 (74’ Politano 6.5), Cristante 6, Tonali 6, Zaccagni 5.5 (82’ Frattesi s.v); Scamacca 5.5 (65’ Retegui 6), Raspadori 5.5 (65’ Esposito 7). Ct.: Gattuso.

  • TABELLINO MOLDAVIA-ITALIA

    MOLDAVIA-ITALIA: 0-2

    Marcatori: 88’ Mancini (I), Esposito 90’+3’ (I)

    MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar 7; Stefan 5.5, Craciun 5.5, Dumbravanu 5.5; Ravenco 5.5, Ionita 5.5, Rata 6 (74’ Bodisteanu s.v), Perciun 5.5 (61’ Bogaciuc 5.5), Reabciuk 5.5 (55’ Bitca 6); Nicolaescu 6 (74’ Fratea s.v), Postolachi 5.5 (55’ Damascan 5.5). Ct.: Clescenco.

    ITALIA (4-4-2): Vicario 6; Bellanova 6, Mancini 7, Buongiorno 6, Cambiaso 6 (74’ Dimarco 6.5); Orsolini 5.5 (74’ Politano 6.5), Cristante 6, Tonali 6, Zaccagni 5.5 (82’ Frattesi s.v); Scamacca 5.5 (65’ Retegui 6), Raspadori 5.5 (65’ Esposito 7). Ct.: Gattuso.

    Ammoniti: Dumbravabu (M), Ravenco (M), Stefan (M)

    Espulsi: 

    Arbitro: Balakin