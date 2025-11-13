Moldavia-Italia 0-2, pagelle e tabellino: Mancini ed Esposito usano la testa, Raspadori non punge, Cojuhar alza il muro

L’Italia attacca, crea tanto (specialmente nel primo tempo) ma sblocca il match solo nel finale. A decidere sono due colpi di testa: all’88’ quello di Mancini, al 93’ quello di Pio Esposito. Per gli Azzurri si tratta della sesta vittoria consecutiva nelle gare di qualificazione al Mondiale.

Pronti, via e l’Italia va subito vicina al goal con Raspadori che scambia con Scamacca e calcia da posizione defilata ma Cojuhar respinge. Al 10’ ci prova Scamacca su punizione ma il portiere della Moldavia manda in angolo, tre minuti più tardi ci prova ancora Raspadori senza successo. Al 33’ la Moldavia fa tremare gli azzurri: Postolachi è da solo in area su cross di Revenco ma non trova la porta.

Al 35’ ci riprova ancora Raspadori ma trova sulla strada ancora una volta il portiere della Moldavia, poi tocca a Tonali a Cristante con tiri dalla distanze, mentre al 43’ è Orsolini ad andare a un passo dal goal.

A inizio ripresa gli Azzurri hanno subito una grande occasione con Cambiaso, ma Revenco respinge. All’88’ l’Italia trova il vantaggio: crossa dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa vincente in tuffo di Mancini. Nel terzo minuto di recupero l’Italia raddoppia, sempre di testa: cross dalla destra di Politano e stacco vincente di Pio Esposito per il 2-0 finale.