Moise Kean e il vai e vieni con l'Italia: contro Israele vuole fermare la giostra impazzita

Chiamato ed escluso a ripetizione dal 2018 a oggi, il neo viola si presenta in gran forma dopo l'addio alla Juve. E ora vuole convincere Spalletti.

13 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 5 milioni. Totale potenziale: 18 milioni. Più un contratto di cinque anni. Una bella responsabilità per chi, come Moise Kean, arrivava da una stagione da zero reti e problemi vari in tutte le competizioni.

Eppure la Fiorentina, che di guai in attacco ne ha avuti altrettanti, ha deciso di puntare con forza su di lui. E in questo primissimo scorcio di stagione, in barba alle risatine e alle ironie per il celebre episodio estivo del bersaglio, ha scoperto un nuovo Kean: agonisticamente cattivo e deciso a lasciarsi alle spalle uno dei periodi più complicati della carriera.

Si è accorto di tutto anche Luciano Spalletti, uno che non ha paura di dare una chance ai dimenticati. E Kean lo era, come è naturale che fosse dopo un'annata del genere.