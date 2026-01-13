Mohamed Salah contro Sadio Mane: l'ex compagno di squadra dell'egiziano al Liverpool può infrangere il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa

Mentre Arne Slot sembra ritenere che la formazione titolare del Liverpool sia più forte senza Mohamed Salah, la sua assenza si è sentita molto nelle ultime settimane, con i Reds che faticano a segnare senza il loro talismano.
È chiaro che hanno bisogno che il loro re egiziano torni ad Anfield il più presto possibile. Salah, però, è desideroso di prolungare la sua permanenza nella Coppa d'Africa in Marocco. Anzi, non sta nemmeno cercando di nascondere quanto questo torneo sia importante per lui.
"Ho vinto quasi tutti i trofei possibili in questo sport", ha dichiarato Salah sabato, " ma questo è quello che sto aspettando".
La buona notizia per Salah è che, dopo aver segnato il goal decisivo nella vittoria per 3-2 nei quarti di finale contro la Costa d'Avorio, ora gli mancano solo due partite per realizzare il suo sogno.
La cattiva notizia, però, è che Sadio Mane è ancora una volta sulla sua strada, perché la superstar senegalese è sempre stata uno dei più grandi rivali di Salah, anche quando erano compagni di squadra.