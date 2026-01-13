Pubblicità
Salah Mane AFCON GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mohamed Salah contro Sadio Mane: l'ex compagno di squadra dell'egiziano al Liverpool può infrangere il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa

L'ex compagno di squadra di Mohamed Salah, Sadio Mane, si frappone ancora una volta tra la superstar egiziana e la realizzazione del suo sogno di vincere la Coppa d'Africa.

Mentre Arne Slot sembra ritenere che la formazione titolare del Liverpool sia più forte senza Mohamed Salah, la sua assenza si è sentita molto nelle ultime settimane, con i Reds che faticano a segnare senza il loro talismano. 

È chiaro che hanno bisogno che il loro re egiziano torni ad Anfield il più presto possibile. Salah, però, è desideroso di prolungare la sua permanenza nella Coppa d'Africa in Marocco. Anzi, non sta nemmeno cercando di nascondere quanto questo torneo sia importante per lui.

"Ho vinto quasi tutti i trofei possibili in questo sport", ha dichiarato Salah sabato, " ma questo è quello che sto aspettando".

La buona notizia per Salah è che, dopo aver segnato il goal decisivo nella vittoria per 3-2 nei quarti di finale contro la Costa d'Avorio, ora gli mancano solo due partite per realizzare il suo sogno. 

La cattiva notizia, però, è che Sadio Mane è ancora una volta sulla sua strada, perché la superstar senegalese è sempre stata uno dei più grandi rivali di Salah, anche quando erano compagni di squadra.

  • FBL-QAT-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-LIVERPOOL-FLAMENGOAFP

    QUASI MAI INSIEME

    Giocando ai lati di Robert Firmino nel tridente offensivo del Liverpool, Salah e Mané hanno formato una delle linee d'attacco più efficaci e vincenti nella storia del calcio. Insieme hanno portato i Reds alla settima Coppa dei Campioni, ponendo fine al periodo di magra più lungo nella storia del calcio inglese.

    Come ha poi rivelato Firmino, però, Salah e Mané "non sono mai stati migliori amici". "Ognuno stava per conto suo", ha scritto il brasiliano nella sua autobiografia. "Era raro vederli parlare tra loro".

    I due hanno avuto un famigerato scambio di parole davanti agli occhi del mondo del calcio durante le fasi finali della vittoria per 3-0 a Burnley nella stagione 2019-20. Mane era così infuriato per il presunto egoismo di Salah che il senegalese continuava a sbraitare anche dopo che Jurgen Klopp lo aveva saggiamente sostituito pochi istanti dopo.

    Per la maggior parte degli spettatori, è stata una dimostrazione scioccante di frustrazione, ma Firmino non era affatto sorpreso. "Era nell'aria già dalla stagione precedente, il 2018-19", ha rivelato l'attaccante. "Conoscevo quei ragazzi molto bene, forse meglio di chiunque altro.

    Ero io là fuori sul campo, proprio in mezzo a loro. Ho visto con i miei occhi gli sguardi, le smorfie, il linguaggio del corpo, l'insoddisfazione quando uno era arrabbiato con l'altro. Lo sentivo. Ero il collegamento tra loro nel nostro gioco d'attacco e il pompiere in quei momenti... Il mio istinto e il mio dovere erano quelli di disinnescare la situazione tra loro. Versare acqua sul fuoco, mai benzina".

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGYAFP

    "LA RIVALITÀ TRA EGITTO E SENEGAL

    Nonostante le loro evidenti differenze, Salah e Mané hanno mantenuto un rapporto di lavoro produttivo ad Anfield. "Non hanno mai interrotto i rapporti", ha detto Firmino. "Si sono sempre comportati con la massima professionalità".

    Non è mai riuscito a capire perché Salah e Mané non andassero d'accordo fuori dal campo, però, e nel suo libro si è chiesto apertamente se la tensione tra i due potesse avere qualcosa a che fare con "la rivalità tra Egitto e Senegal nelle competizioni africane".

    Sarebbe sorprendente se questa fosse la causa della freddezza, dato che Salah e Mané si sono incontrati solo due volte in ambito internazionale, nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa del 2014, prima di diventare compagni di squadra ad Anfield tre anni dopo. Ma si dice che tre scontri titanici nell'arco di otto settimane nella primavera del 2022 hanno contribuito alla partenza di Mané dal Liverpool quell'estate.

    Anche in questo caso, però, mentre Mané era felicissimo di aver trasformato il rigore decisivo in entrambe le vittorie del Senegal ai calci di rigore contro l'Egitto, nella finale della Coppa d'Africa e nella successiva partita di spareggio per le qualificazioni ai Mondiali, non ha affatto gioito della sfortuna di Salah. Al contrario, Mané si è affrettato a consolare il suo compagno di reparto dopo aver segnato il rigore decisivo nella finale della Coppa d'Africa in Camerun.

    È stato un gesto commovente che sembrava sostenere l'affermazione di Salah secondo cui, sebbene lui e Mane non fossero mai stati "molto vicini", si erano "sempre rispettati a vicenda".

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WATFORDAFP

    "MO UN BRAVO RAGAZZO"

    Da parte sua, Mane ha sempre sostenuto che la rivalità con Salah fosse stata ingigantita, facendo eco all'affermazione dell'egiziano secondo cui essa non ha mai influito negativamente sul Liverpool, e ha persino sostenuto che un livello di competizione così intenso può essere positivo per una squadra.

    "Sono una persona tranquilla, vado d'accordo con tutti", ha dichiarato Mane nel podcast Rio Ferdinand Presents . "Penso che anche Mo sia un ragazzo molto simpatico. Tuttavia, sul campo, come avete visto, a volte mi passava la palla, a volte no.

    "Ricordo ancora [la partita contro il Burnley] quando ero davvero molto arrabbiato perché non mi ha passato la palla quando avrebbe dovuto. Dopo la partita ero davvero furioso. Il giorno dopo è venuto da me. Voleva parlarmi, ma non sapeva come dirmelo. Pensava ancora che fossi arrabbiato con lui perché non ci eravamo visti [la sera prima], eravamo semplicemente andati a casa.

    Mi ha chiesto: 'Possiamo parlare?'. Io ho risposto: 'Ok, nessun problema, andiamo'. E lui ha detto: 'Pensi che non volessi passarti la palla? Non ho segnato. Ha segnato Bobby. Ma anche quando ho ricevuto la palla, non ti ho visto. Ho solo preso la palla e ho voluto tirare. Ma non ho niente contro di te. E onestamente, se posso passarti la palla e se ti vedo, lo farò'. Gli ho detto: 'No, non preoccuparti. È passata, è passata. Ero arrabbiato perché penso che tu possa passarmi la palla più spesso con la tua qualità'.

    "Penso che da quel giorno siamo diventati ancora più amici. E a volte succede. Per me non era una questione personale. Lui vuole solo segnare, segnare, segnare. E allora gli ho detto: 'Mo, posso aiutarti molto perché so che vuoi diventare il capocannoniere. Posso aiutarti perché non ho questo problema. Ti aiuterò di più'".

  • Egypt-vs-Ivory-Coast-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-QuAFP

    IL SOGNO COPPA D'AFRICA

    Salah ha ovviamente aiutato anche Mané. "Invito tutti a notare che la persona che ha fornito a Mané il maggior numero di assist sono io", ha sottolineato una volta l'ex attaccante della Roma in un'intervista a L'Equipe. "E, alla fine dei conti, so quello che ho fatto. La mia coscienza è pulita".

    Una dichiarazione del genere è tipica di Salah, che è profondamente consapevole del proprio valore. Qualunque cosa accada al suo ritorno nel Merseyside, il suo status di leggenda del Liverpool è già assicurato. Le sue statistiche parlano da sole e, se mai venissero ignorate, lui non avrebbe paura di farsi sentire. Salah sa bene, però, che la sua eredità a livello internazionale verrà probabilmente decisa questa settimana.

    "Per me è importante vedere gli egiziani orgogliosi di ciò che ho fatto in campo", ha detto Salah dopo la vittoria sulla Costa d'Avorio. "Tutti vogliono ottenere qualcosa per il proprio Paese, quindi spero che ci riusciremo. Penso che in Egitto non ci sia nessuno che voglia vincere la Coppa d'Africa più di me. Ho ottenuto tutto tranne questo titolo".

    Naturalmente, ci è andato vicino due volte in passato, dato che l'Egitto non solo ha perso la finale quattro anni fa, ma i Faraoni sono stati anche sconfitti dal Camerun nella finale del torneo del 2017. Quindi, quando Salah dice che sta "sopportando" il peso delle aspettative da "un po' di tempo", sta usando un eufemismo.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    "NESSUN RISPETTO" IN SENEGAL

    Mane è stato nei panni di Salah. Capisce perfettamente quanto sia grande il peso di dover portare sulle spalle le speranze di un'intera nazione, ammettendo di non essersi sentito rispettato nel suo Senegal natale fino alla vittoria della Coppa d'Africa.

    "A volte giocavo male a causa di questo e della pressione" , ha detto all'ex difensore del Manchester United Ferdinand. " Ricordo che quando siamo andati alla Coppa d'Africa 2021, non dormivo mai più di cinque ore a notte. E poi, in quel periodo, avevo un problema ancora più grande perché giocavo nel Liverpool. La gente in Senegal aveva grandi aspettative e parlava troppo del fatto che giocassi bene solo nel Liverpool e male in Senegal.

    "Posso dire che non avevo alcun rispetto. Ho vinto la Premier League, ho vinto la Champions League, ma nulla in Senegal. Quindi tutto questo sulle tue spalle non è facile. Nelle nazionali europee va bene, ma in Africa è diverso. Possono bruciare la tua casa per nulla. Perché loro non hanno grandi club come il Manchester United o il Liverpool, non hanno nulla di tutto questo. Hanno solo la loro nazionale.

    "Penso che in Europa la gente ami la nazionale, ma ami ancora di più i club. In Senegal è il contrario. Ecco perché la pressione è tanta. Quindi, per me, dovevo semplicemente vincere".

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGYAFP

    I GRANDI DEL PRESENTE

    Sfortunatamente per Salah, mentre Mane si sente libero dal 2021, non è meno determinato conquistare a conquistare il secondo titolo AFCON col Senegal.

    "Vincere qualcosa con il mio Paese è stato il risultato più grande, grandissimo della mia carriera", ha spiegato. "Quindi, avere la possibilità di vincerlo di nuovo, non potete immaginare cosa significherebbe per me, prima di tutto, ma anche per la mia gente".

    Tuttavia, mentre Mane desidera disperatamente sollevare di nuovo il trofeo, Salah ne ha davvero bisogno, come ha ammesso anche il commissario tecnico dell'Egitto Hossam Hassan. "Ho grande fiducia in lui", ha detto l'allenatore. "Vedo il suo morale e mi sembra che stia giocando con la nazionale egiziana per la prima volta".

    Salah è sicuramente di buon umore per essere un uomo che si suppone sia ancora in cattivi rapporti con il suo allenatore, arrivando persino a sdrammatizzare il fatto di non essere più titolare al Liverpool e dicendo che questo è il "miglior ritiro" a cui abbia mai partecipato. "I giocatori sono affiatati, ci piacciamo, usciamo insieme e ridiamo insieme", ha detto dopo la vittoria sui campioni in carica della Costa d'Avorio.

    Non si può nascondere, però, che le probabilità sono sfavorevoli a Salah in vista del suo attesissimo scontro diretto con Mané a Tangeri, dato che è solo uno dei tre giocatori che militano in Europa nella squadra egiziana, mentre il Senegal ne ha 23.

    Con Salah in ottima forma, tutto è possibile, dato che sta giocando come un uomo in missione in Marocco, avendo già collezionato cinque goal nelle quattro partite giocate finora, portando il suo totale a 16. Solo un uomo ha fatto di meglio in questo periodo: Mané, ovviamente, con 19 goal.

    Il palcoscenico non potrebbe essere migliore, quindi, per quello che sembra essere il finale perfetto di una delle più grandi rivalità del calcio. Salah contro Mané. Mai stati grandi amici, ma nemmeno nemici giurati. Solo due fantastici calciatori determinati a rendere orgoglioso il proprio popolo.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Egitto crest
Egitto
EGI
0