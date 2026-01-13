Mohamed Salah contro Sadio Mane: l'ex compagno di squadra dell'egiziano al Liverpool può infrangere il suo sogno di vincere la Coppa d'Africa

Giocando ai lati di Robert Firmino nel tridente offensivo del Liverpool, Salah e Mané hanno formato una delle linee d'attacco più efficaci e vincenti nella storia del calcio. Insieme hanno portato i Reds alla settima Coppa dei Campioni, ponendo fine al periodo di magra più lungo nella storia del calcio inglese.

Come ha poi rivelato Firmino, però, Salah e Mané "non sono mai stati migliori amici". "Ognuno stava per conto suo", ha scritto il brasiliano nella sua autobiografia. "Era raro vederli parlare tra loro".

I due hanno avuto un famigerato scambio di parole davanti agli occhi del mondo del calcio durante le fasi finali della vittoria per 3-0 a Burnley nella stagione 2019-20. Mane era così infuriato per il presunto egoismo di Salah che il senegalese continuava a sbraitare anche dopo che Jurgen Klopp lo aveva saggiamente sostituito pochi istanti dopo.

Per la maggior parte degli spettatori, è stata una dimostrazione scioccante di frustrazione, ma Firmino non era affatto sorpreso. "Era nell'aria già dalla stagione precedente, il 2018-19", ha rivelato l'attaccante. "Conoscevo quei ragazzi molto bene, forse meglio di chiunque altro.

Ero io là fuori sul campo, proprio in mezzo a loro. Ho visto con i miei occhi gli sguardi, le smorfie, il linguaggio del corpo, l'insoddisfazione quando uno era arrabbiato con l'altro. Lo sentivo. Ero il collegamento tra loro nel nostro gioco d'attacco e il pompiere in quei momenti... Il mio istinto e il mio dovere erano quelli di disinnescare la situazione tra loro. Versare acqua sul fuoco, mai benzina".