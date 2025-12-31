Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Modric e il retroscena su Mourinho: "L'ho visto far piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi"

Modric non dimentica l'esperienza al Real Madrid con Mourinho in panchina: "Lui il tecnico più duro, diretto con noi giocatori ma onesto".

Una carriera sempre al top, tutt'altro che sul viale del tramonto: Luka Modric ne ha viste tante durante gli oltre venti anni trascorsi nel calcio professionistico.

Anche Cristiano Ronaldo in lacrime: e no, non si tratta affatto di un'esagerazione di stampo giornalistico, ma di un vero e proprio aneddoto risalente ai tempi del Real Madrid.

Intervistato dal 'Corriere della Sera', il centrocampista del Milan ha ricordato un episodio con protagonisti l'ex compagno di squadra e José Mourinho, all'epoca dei fatti allenatore dei 'Blancos'.

  • "MOURINHO TECNICO SPECIALE"

    "Speciale. Come tecnico e come persona. Fu lui a volermi al Real Madrid, senza Mourinho non sarei mai arrivato. Mi spiace averlo avuto una sola stagione".

  • CRISTIANO RONALDO IN LACRIME A CAUSA... DI MOURINHO

    "L'allenatore più duro? Mourinho. L’ho visto fare piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo, uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mourinho è molto diretto con i giocatori, ma è onesto. Trattava Sergio Ramos e l’ultimo arrivato allo stesso modo: se doveva dirti una cosa, te la diceva. Anche Max (Allegri, n.d.r.) è così: ti dice in faccia quello che va e quello che non va. L’onestà è fondamentale".

  • UNA SOLA STAGIONE CON MOURINHO

    L'episodio raccontato da Modric si riferisce alla stagione 2012/13, la prima a livello personale a Madrid e l'ultima di José Mourinho sulla panchina delle 'Merengues'.

    Lo 'Special One' lasciò la Spagna in estate per fare ritorno al Chelsea in Inghilterra, dopo tre stagioni intense vissute nella capitale e contraddistinte dalla conquista di una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna.

