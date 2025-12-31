Modric e il retroscena su Mourinho: "L'ho visto far piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi"

Una carriera sempre al top, tutt'altro che sul viale del tramonto: Luka Modric ne ha viste tante durante gli oltre venti anni trascorsi nel calcio professionistico.
Anche Cristiano Ronaldo in lacrime: e no, non si tratta affatto di un'esagerazione di stampo giornalistico, ma di un vero e proprio aneddoto risalente ai tempi del Real Madrid.
Intervistato dal 'Corriere della Sera', il centrocampista del Milan ha ricordato un episodio con protagonisti l'ex compagno di squadra e José Mourinho, all'epoca dei fatti allenatore dei 'Blancos'.