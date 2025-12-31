Modric e il retroscena su Mourinho: "L'ho visto far piangere Cristiano Ronaldo negli spogliatoi"

"L'allenatore più duro? Mourinho. L’ho visto fare piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo, uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mourinho è molto diretto con i giocatori, ma è onesto. Trattava Sergio Ramos e l’ultimo arrivato allo stesso modo: se doveva dirti una cosa, te la diceva. Anche Max (Allegri, n.d.r.) è così: ti dice in faccia quello che va e quello che non va. L’onestà è fondamentale".