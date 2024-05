"Modric ha chiesto la maglia a Rafia": l'agente svela il curioso retroscena

Il centrocampista del Lecce protagonista in Tunisia-Croazia: la leggenda del Real Madrid si è complimentato con lui e ha scambiato la maglia.

Una prima stagione in Serie A dal bilancio che non può che essere positivo. Hamza Rafia è tra le note liete in casa Lecce della stagione che volge al termine.

Ennesima intuizione di Corvino e Trinchera, la scorsa estate l’ex Juventus ha fatto il doppio salto passando dalla Serie C e il Pescara alla Serie A con la formazione salentina.

Rafia ha confermato il posto da titolare anche dopo l’arrivo di Gotti, nel centrocampo a due con Blin, partecipando da protagonista alla salvezza del Lecce.

A inizio anno ha partecipato con la sua Tunisia anche alla Coppa d’Africa, disputata in Costa d’Avorio e vinta dai padroni di casa in finale contro la Nigeria, segnando l’unico goal della deludente esperienza dei suoi.

Ma c’è un incredibile retroscena che lega Rafia a Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della Croazia.