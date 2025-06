Il centrocampista croato non ha mai nascosto una certa simpatia verso i colori rossoneri: sui social foto di lui e del figlio con la maglia del Milan.

Luka Modric è sempre più vicino a fare il suo approdo in Serie A.

Dopo anni di accostamenti al campionato italiano, in particolar modo all'Inter nell'estate del 2018, il centrocampista croato è finalmente pronto a sbarcare nel Bel Paese.

Ad accoglierlo ci sarà il Milan, squadra per cui non ha mai negato una certa simpatia: sui social circolano ormai da tempo foto di lui e suo figlio proprio in rossonero.