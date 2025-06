Modric al Milan, come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid

La Serie A si prepara a dare il benvenuto a Luka Modric: può ancora essere un fattore? I numeri della sua stagione al Real.

Non solo Kevin De Bruyne, che diventerà un nuovo giocatore del Napoli; il campionato italiano potrebbe accogliere un'altra stella del calcio mondiale, ovvero Luka Modric, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018.

Il croato infatti è vicinissimo a firmare con il Milan, che nel giro di poche ore è riuscito a rendere una semplice suggestione in una trattativa vera e propria. Modric ha salutato il Real Madrid dopo il mancato rinnovo di contratto ma a 39 anni si sente ancora all'altezza di giocare ai massimi livelli.

Per lui, poter andare in rossonero rappresenta l'opportunità di vestire la maglia di uno dei club con più storia e che cerca di rialzarsi dopo una stagione deludente. Ma che acquisto sarebbe per il Milan considerando anche l'età del giocatore?

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco com'è andata la sua ultima stagione al Real Madrid.