Modena-Sassuolo dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Modena vs Sassuolo

A un passo dal ritorno in Serie A, il Sassuolo sfida il Modena nel derby per compiere un altro passo verso la promozione: dove vedere la partita.

Manca ormai pochissimo al ritorno del Sassuolo in Serie A: la squadra di Fabio Grosso è vicinissima alla promozione diretta, che potrebbe arrivare già in questa giornata anche se non nel derby contro il Modena.

La matematica arriverebbe infatti soltanto in un caso: se il Sassuolo dovesse battere il Modena e lo Spezia, attualmente terzo con 14 punti di distacco dalla capolista a 6 giornate dalla fine, non vincesse a Mantova.

Tutte le informazioni utili su Modena-Sassuolo, derby emiliano che potrebbe consentire ai neroverdi di compiere un altro passo verso la Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.