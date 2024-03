Messi-Suarez, è iniziato il dominio: l'Orlando City di Muriel spazzato via dall'Inter Miami

L'Inter Miami passeggia sull'Orlando, 5-0 con doppiette di Messi e Suarez: testa della classifica e chiaro messaggio al campionato.

Luis Muriel non ha avuto scampo nella sua prima gara in MLS. A Miami, nel derby dello stato della Florida tra Orlando City e Inter Miami, la squadra di Leo Messi ha avuto vita facile contro la squadra che ha da poco acquistato l'ex attaccante dell'Atalanta.

Secco 5-0 per l'Inter Miami, già vista come favorita per la vittoria della MLS e non solo della Eastern Conference. Del resto la classifica parla già chiaro, con sette punti nei primi tre incontri e una sola rete subita a fronte di otto segnate.

Dopo aver conquistato la Leagues Cup con un Messi strabordante nella passata annata, l'Inter Miami punta con forza alla conquista della MLS, largamente compromessa nel 2023 visto l'arrivo di Messi solamente a poche giornate dal termine.