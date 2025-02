Mirwan Suwarso, presidente del Como: "Theo Hernandez e Rashford? Ci abbiamo provato, ma c'è gente che non ci prende ancora sul serio"

Parla il dirigente lariano dopo il mercato: "Siamo consapevoli di essere un club piccolo, i grandi nomi ci dicono di no perché vogliono la Champions".

Una cinquantina di milioni spesi sul mercato rappresentano una cifra piuttosto ingente per una neopromossa in Serie A. Anche se il Como non è e non può essere considerato una neopromossa come tutte le altre.

L'ingente fortuna dei fratelli Hartono fa il pari passo con le ambizioni del club e di tutto l'ambiente, anche se la classifica è al momento quella che è. Sono anche le ambizioni di Mirwan Suwarso, il presidente del Como, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sky Sport.

Intervista nella quale si è parlato dei progetti del club e soprattutto del mercato di gennaio concluso da poco. Con due nomi sul tavolo, ovvero Theo Hernandez e Marcus Rashford, e Suwarso che ha confermato il tentativo di portare entrambi a Como.