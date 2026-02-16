Goal.com
Alessandro De Felice

Minacce di morte a La Penna dopo il caso Kalulu-Bastoni: l’arbitro denuncia alla Polizia Postale, consigliato di restare in casa

Dopo Inter-Juventus di campionato e l’espulsione contestata, l’arbitro finisce nel mirino degli haters: la Polizia Postale gli consiglia di restare in casa.

Dal campo ai social, la bufera sul caso Kalulu-Bastoni dopo Inter-Juventus di campionato si trasforma in un’escalation di odio contro Federico La Penna

Dopo l’espulsione che ha segnato il derby d’Italia, il direttore di gara è stato bersaglio di minacce di morte, alcune rivolte anche alla sua famiglia. 

Come riporta dal quotidiano La Repubblica, l’arbitro ha raccolto il materiale e ha presentato denuncia alla Polizia Postale, che gli ha consigliato di non uscire di casa insieme alla moglie e alle due figlie piccole.

  • LE MINACCE DOPO INTER-JUVE

    Secondo quanto rivelato da’ La Repubblica, nelle ore successive alla partita sono arrivati messaggi dai toni gravissimi: “Ti sparo”, “ti ammazzo”, “Ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti”. Parole che hanno oltrepassato il confine della critica sportiva per trasformarsi in intimidazioni dirette.

    La Penna, arbitro della sezione Roma 1 e nella vita avvocato, ha raccolto commenti, messaggi e insulti ricevuti sui social e li ha messi insieme per formalizzare la denuncia alla Polizia Postale. 

    Le minacce non hanno riguardato soltanto lui, ma anche la sua famiglia.

  • LA DENUNCIA DELL’ARBITRO

    Dopo la denuncia presentata dall’arbitro, la Polizia Postale ha consigliato a La Penna e ai suoi familiari di rimanere in casa. 

    Una misura suggerita alla luce del contenuto dei messaggi ricevuti, che facevano esplicito riferimento all’arbitro.

  • LA PENNA FERMATO DA ROCCHI

    Secondo quanto riportato da’ La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali starebbero valutando uno stop di due o tre settimane, forse fino a un mese, per l’errore commesso durante Inter-Juventus

    Il secondo tempo diretto da La Penna sarebbe stato giudicato più che sufficiente, elemento che attenua parzialmente il giudizio complessivo.

    Non si esclude un rientro graduale in partite con minore esposizione mediatica prima di tornare a dirigere big match.

