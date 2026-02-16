Minacce di morte a La Penna dopo il caso Kalulu-Bastoni: l’arbitro denuncia alla Polizia Postale, consigliato di restare in casa

Dal campo ai social, la bufera sul caso Kalulu-Bastoni dopo Inter-Juventus di campionato si trasforma in un’escalation di odio contro Federico La Penna.

Dopo l’espulsione che ha segnato il derby d’Italia, il direttore di gara è stato bersaglio di minacce di morte, alcune rivolte anche alla sua famiglia.

Come riporta dal quotidiano La Repubblica, l’arbitro ha raccolto il materiale e ha presentato denuncia alla Polizia Postale, che gli ha consigliato di non uscire di casa insieme alla moglie e alle due figlie piccole.