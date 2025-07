Entro giovedì fumata bianca tra Napoli e Torino per Vanja Milinkovic-Savic, azzurro per 22,5 milioni. Definito anche il prestito di Ngonge ai granata.

Il Napoli sta per completare il parco portieri.

Vanja Milinkovic-Savic difenderà i pali azzurri e saluterà il Torino, pronto a far concorrenza a Meret: in chiusura la trattativa, in piedi da settimane, tra il club di Aurelio De Laurentiis e quello di Urbano Cairo.

Sky parla di fumata bianca resa realtà dalla nuova e definitiva offerta recapitata ai granata, che porterà il serbo alla corte di Antonio Conte.