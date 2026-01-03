Pubblicità
Milik di nuovo K.O, altro infortunio e fuori dai convocati di Spalletti per Juventus-Lecce: cos'è successo e le condizioni dell'attaccante polacco

Altro infortunio per l’attaccante polacco: fastidio muscolare in allenamento, out dai convocati di Spalletti e stop di almeno due settimane.

Il rientro tanto atteso si è trasformato nell’ennesima battuta d’arresto. Arkadiusz Milik si è fermato di nuovo proprio quando sembrava aver messo alle spalle un lunghissimo periodo di inattività. 

Dopo oltre un anno e mezzo di stop e più di 500 giorni lontano dal campo a causa dell’operazione al menisco subita nel giugno 2024, l’attaccante polacco della Juventus è stato costretto a dare forfait per la sfida di campionato contro il Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Dopo le parole di Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è arrivato il sigillo sul forfait dell’ex Napoli: Milik non fa parte della lista dei convocati del tecnico toscano per la sfida in programma oggi contro i salentini di Di Francesco allo Stadium. 

  • NUOVO INFORTUNIO PER MILIK

    Non c’è pace per Milik, reduce da un recupero lunghissimo e complesso. L’attaccante classe 1994, tornato recentemente ad allenarsi in gruppo e finito in panchina nelle gare contro Roma e Pisa, ha accusato nelle ultime ore un nuovo problema fisico. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore si è fermato a causa di un fastidio al polpaccio avvertito durante una seduta di allenamento.

  • LE CONDIZIONI DI MILIK

    Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, il nuovo stop è legato esclusivamente al fastidio muscolare al polpaccio e non ha connessioni dirette con il precedente infortunio al ginocchio. 

    Resta però l’amarezza per un giocatore che aveva appena riassaporato il clima partita dopo il lungo stop seguito all’operazione al menisco, conseguenza dell’infortunio rimediato con la Nazionale nel giugno 2024. 

    L’ex attaccante di Napoli e Marsiglia dovrà ora osservare un nuovo periodo di riposo prima di poter tornare a disposizione dello staff tecnico bianconero.

  • QUANDO TORNA MILIK

    Il nuovo problema fisico costringerà Arkadiusz Milik a stare fuori non solo in occasione di Juventus-Lecce, in programma oggi alle 18:00 allo Stadium.

    Per La Gazzetta dello Sport, il contrattempo lo terrà fuori almeno per le prossime due settimane.

  • L’ANNUNCIO DI SPALLETTI

    Alla vigilia della gara, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti aveva già lasciato intendere la situazione in conferenza stampa: 

    Milik ha avuto un problemino che dobbiamo valutare domani e potrebbe non essere tra i convocati”, parole che, come confermato successivamente, hanno trovato riscontro nelle scelte ufficiali per la partita.

  • LA LISTA DEI CONVOCATI

    La conferma dell’assenza di Arkadiusz Milik è arrivata attraverso l’elenco ufficiale dei convocati pubblicato dalla Juventus sul proprio sito, in vista del match casalingo contro il Lecce, in programma sabato 3 gennaio alle ore 18. 

