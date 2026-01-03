Milik di nuovo K.O, altro infortunio e fuori dai convocati di Spalletti per Juventus-Lecce: cos'è successo e le condizioni dell'attaccante polacco

Il rientro tanto atteso si è trasformato nell’ennesima battuta d’arresto. Arkadiusz Milik si è fermato di nuovo proprio quando sembrava aver messo alle spalle un lunghissimo periodo di inattività.
Dopo oltre un anno e mezzo di stop e più di 500 giorni lontano dal campo a causa dell’operazione al menisco subita nel giugno 2024, l’attaccante polacco della Juventus è stato costretto a dare forfait per la sfida di campionato contro il Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A.
Dopo le parole di Spalletti nella conferenza stampa della vigilia è arrivato il sigillo sul forfait dell’ex Napoli: Milik non fa parte della lista dei convocati del tecnico toscano per la sfida in programma oggi contro i salentini di Di Francesco allo Stadium.