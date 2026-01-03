Milik di nuovo K.O, altro infortunio e fuori dai convocati di Spalletti per Juventus-Lecce: cos'è successo e le condizioni dell'attaccante polacco

Non c’è pace per Milik, reduce da un recupero lunghissimo e complesso. L’attaccante classe 1994, tornato recentemente ad allenarsi in gruppo e finito in panchina nelle gare contro Roma e Pisa, ha accusato nelle ultime ore un nuovo problema fisico.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore si è fermato a causa di un fastidio al polpaccio avvertito durante una seduta di allenamento.