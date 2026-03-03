Milik convocato per Juventus-Pisa? L'attaccante polacco si allena in gruppo: le sue condizioni e da quando non gioca

Sarà la volta buona per il ritorno in campo di Arek Milik?

L'attaccante in questi giorni si sta allenando regolarmente alla Continassa insieme ai compagni della Juventus. E già questa nel suo caso è una grande notizia.

Da qui a immaginare di rivederlo giocare una partita ufficiale però il passo non è breve, considerata la lunghissima assenza ed i continui problemi fisici che tormentano il polacco ormai da troppo tempo.

Ma quali sono le condizioni di Milik? Potrebbe essere convocato per Juventus-Pisa?