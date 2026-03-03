Goal.com
Lelio Donato

Milik convocato per Juventus-Pisa? L'attaccante polacco si allena in gruppo: le sue condizioni e da quando non gioca

Il polacco si sta allenando in gruppo da qualche giorno e potrebbe rivedersi tra i convocati già per Juventus-Pisa. Le ultime sulle condizioni di Arek Milik.

Sarà la volta buona per il ritorno in campo di Arek Milik?

L'attaccante in questi giorni si sta allenando regolarmente alla Continassa insieme ai compagni della Juventus. E già questa nel suo caso è una grande notizia.

Da qui a immaginare di rivederlo giocare una partita ufficiale però il passo non è breve, considerata la lunghissima assenza ed i continui problemi fisici che tormentano il polacco ormai da troppo tempo.

Ma quali sono le condizioni di Milik? Potrebbe essere convocato per Juventus-Pisa? 

  • MILIK IN GRUPPO

    Arek Milik si era rivisto a sorpresa alla vigilia di Juventus-Galatasaray, quando il polacco ha fatto una parte della seduta di allenamento insieme al resto della squadra.

    L'attaccante non era stato inserito nella lista UEFA e dunque non poteva comunque essere convocato per la sfida contro i turchi.

    E peraltro non è stato inserito nella lista dei giocatori disponibili neppure per la successiva trasferta di Roma in campionato. 

    Un segnale chiaro di come le sue condizioni non siano ancora ottimali.

  • LA PARTITELLA ALLA CONTINASSA

    Nella giornata di lunedì 2 marzo però sono arrivati altri segnali positivi dalla Continassa.

    Nei video postati dalla Juventus sui social, infatti, si vede Milik allenarsi regolarmente insieme ai giocatori meno utilizzati contro la Roma.

    Un allenamento completo quello del polacco, che ha anche preso parte alla partitella finale.

  • MILIK CONVOCATO PER JUVENTUS-PISA?

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport' se le sensazioni positive degli ultimi giorni fossero confermate, Milik potrebbe essere convocato per Juventus-Pisa di sabato 7 marzo.

    In realtà il polacco in questa stagione era almeno formalmente tornato a disposizione a ridosso di Natale, sedendosi in panchina proprio contro Roma e Pisa prima di fermarsi nuovamente.

    A inizio 2026 infatti Milik ha accusato un problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori altri tre mesi.

  • DUE ANNI SENZA GIOCARE

    Ma a quando risale l'ultima partita ufficiale giocata da Arek Milik?

    In campionato il polacco non scende in campo dall'ultima giornata del campionato 2023/24, quando giocò 73 minuti contro il Monza.

    Il 7 giugno 2024 poi Milik parte titolare nell'amichevole tra Polonia e Ucraina ma la sua partita dura appena cinque minuti.

    L'attaccante esce per un infortunio al ginocchio che inizialmente non sembra grave. Ma in realtà da allora, dopo due operazioni, non è ancora tornato a giocare.

