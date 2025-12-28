Pubblicità
AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Simone Gambino

Milan-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic è l'apriscatole, poi si sblocca Nkunku; Giovane e Mosquera non pervenuti

Il Milan si riprende la vetta della classifica battendo 3-0 il Verona nell'ultimo match del 2025: ottavo goal in campionato per Pulisic, poi la doppietta di un ritrovato Nkunku. Ovazione per Modric, tra i migliori in campo.

Chiudere l'anno mettendosi alle spalle timori ed incertezze: il Milan torna al successo, lo fa in maniera netta eludendo la trappola rappresentata dall'impegno casalingo contro il Verona, grazie anche ai primi goal in Serie A di Christopher Nkunku. Un 3-0 che permette ai rossoneri di riprendersi la vetta della classifica, in attesa di Atalanta-Inter, e di archiviare definitivamente la deludente trasferta in Arabia Saudita.

Sembrava essere la solita, rognosa partita contro squadre medio-piccole ma a cavallo tra il primo e il secondo tempo il Milan è riuscito ad azzannare la preda e affondare il colpo: l'apriscatole, come spesso accade, è quel Christian Pulisic arrivato a quota 8 goal in campionato, ma la copertina è tutta per Nkunku, che con questa doppietta potrebbe riscrivere le sorti della sua avventura in rossonero.

Il francese è stato impeccabile dal dischetto in occasione del 2-0, su un rigore concesso da Fabbri per una trattenuta di Nelsson proprio sull'ex Chelsea, ed è stato lesto e reattivo sul 3-0, arrivando a ribadire in rete il pallone sputato dal palo dopo una conclusione di Modric da fuori.

  • PAGELLE MILAN

    45 minuti di grigiore, e all'improvviso lui, il solito, immancabile Pulisic (7): un tap-in da bomber navigato per sbloccare una partita insidiosa, l'ottavo sigillo di una stagione fin qui da MVP. 7 anche per Nkunku, che si sblocca su rigore e concede il bis poco dopo, dimostrando come avesse bisogno di un click per ritrovarsi. Torna a brillare anche Luka Modric (7), al quale è bastato ricaricare le pile per qualche giorno per riaccendersi: il goal del 3-0 per gran parte è merito suo e di quel sinistro da fuori che meritava miglior sorte. E l'ovazione di San Siro al momento del cambio è un tributo naturale.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (86' Odogu sv), De Winter 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (76' Athekame 6), Loftus-Cheek 6,5 (71' Fofana 6), Modric 7 (71' Jashari 6), Rabiot 6,5, Bartesaghi 6; Pulisic 7 (76' Ricci 6), Nkunku 7. All. Allegri.

  • PAGELLE VERONA

    Prestazione da dimenticare per l'Hellas, che raccoglie poco dai suoi attaccanti e paga qualche leggerezza difensiva di troppo. Malissimo Nelsson (5), ingenuo in occasione del rigore che di fatto ammazza la partita, così come Oyegoke (5), che lascia tutto solo Pulisic sull'1-0. Dura solo 45 minuti la partita di Giovane (5) e Mosquera (5), bocciati da Zanetti all'intervallo, ma l'ingresso di Sarr (5,5) e Orban (6), non sortisce grandi effetti. 

    VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nunez 5,5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 6; Oyegoke 5 (75' Serdar 6), Niasse 5,5, Al-Musrati 5 (84' Harroui sv), Bernede 6, Bradaric 5,5 (65' Valentini 6); Giovane 5 (46' Orban 6), Mosquera 5 (46' Sarr 5,5). All. Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

  • TABELLINO MILAN-VERONA

    MILAN-VERONA 3-0

    Marcatori: 46' Pulisic, 48' Nkunku, 53' Nkunku

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (86' Odogu sv), De Winter 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (76' Athekame 6), Loftus-Cheek 6,5 (71' Fofana 6), Modric 7 (71' Jashari 6), Rabiot 6,5, Bartesaghi 6; Pulisic 7 (76' Ricci 6), Nkunku 7. All. Allegri.
    VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nunez 5,5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 5,5; Oyegoke 5 (75' Serdar 6), Niasse 5,5, Al-Musrati 5 (84' Harroui sv), Bernede 6, Bradaric 5,5 (65' Valentini 6); Giovane 5 (46' Orban 6), Mosquera 5 (46' Sarr 5,5). All. Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Al-Musrati


