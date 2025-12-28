Milan-Verona 3-0, pagelle e tabellino: Pulisic è l'apriscatole, poi si sblocca Nkunku; Giovane e Mosquera non pervenuti

Chiudere l'anno mettendosi alle spalle timori ed incertezze: il Milan torna al successo, lo fa in maniera netta eludendo la trappola rappresentata dall'impegno casalingo contro il Verona, grazie anche ai primi goal in Serie A di Christopher Nkunku. Un 3-0 che permette ai rossoneri di riprendersi la vetta della classifica, in attesa di Atalanta-Inter, e di archiviare definitivamente la deludente trasferta in Arabia Saudita.

Sembrava essere la solita, rognosa partita contro squadre medio-piccole ma a cavallo tra il primo e il secondo tempo il Milan è riuscito ad azzannare la preda e affondare il colpo: l'apriscatole, come spesso accade, è quel Christian Pulisic arrivato a quota 8 goal in campionato, ma la copertina è tutta per Nkunku, che con questa doppietta potrebbe riscrivere le sorti della sua avventura in rossonero.

Il francese è stato impeccabile dal dischetto in occasione del 2-0, su un rigore concesso da Fabbri per una trattenuta di Nelsson proprio sull'ex Chelsea, ed è stato lesto e reattivo sul 3-0, arrivando a ribadire in rete il pallone sputato dal palo dopo una conclusione di Modric da fuori.