Milan-Verona, perché Duda non è stato espulso per lo schiaffo su Jimenez: il VAR non poteva intervenire

Episodio controverso a mezz'ora dalla fine del match di San Siro: Duda e Alex Jimenez vengono a contatto, ammonito solo lo spagnolo.

Episodio controverso a mezz'ora dalla fine di Milan-Verona, terzo anticipo del sabato di Serie A valido per la venticinquesima giornata del massimo campionato. I protagonisti: Alex Jimenez da una parte, Ondrej Duda dall'altra.

Il jolly del Milan e il centrocampista del Verona sono venuti a contatto nell'area veronese, facendo scintille in un momento di particolare nervosismo: entrambi si sarebbero meritati il cartellino giallo, ma l'ammonizione è andata solo a Duda.

Per lo slovacco sarebbe stata la seconda, con conseguente espulsione. Ma il VAR, in casi, come questo, non ha la possibilità di intervenire per modificare la decisione di campo del direttore di gara.