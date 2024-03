Milan-Slavia, Florenzi come Ibrahimovic in Europa League: ma a Praga non ci sarà

Due assist in un match come Ibrahimovic per un Florenzi sempre più importante in Europa. A Praga sarà però squalificato per somma di gialli.

Il primo round è del Milan. A San Siro quattro reti allo Slavia Praga, che ha comunque tenuto botta in terra italiana riuscendo a segnare due reti al team rossonero nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Diouf. Un buon 4-2 per la squadra di Pioli, ma di certo non eccezionale in virtù di una qualificazione che rimane aperta. Diversi i protagonisti di Milan-Slavia, da Giroud a Leao, passando per Reijnders. Menzione d'onore ad Alessandro Florenzi, schierato da titolare al posto di Calabria (poi subentrato nella ripresa) sulla fascia destra ed essenziale in due dei quattro goal segnati al team ceco. Florenzi ha risposto presente alla terza partita da titolare in altrettanti incontri di Europa League, giocando un primo tempo da protagonista. Al ritorno, però, non sarà in campo. L'articolo prosegue qui sotto