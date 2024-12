Milan-Sassuolo 6-1, pagelle e tabellino: Reijnders leader tecnico, Abraham giganteggia, Leao e Chukwueze imprendibili

Goleada del Milan sul Sassuolo, con Reijnders ancora in grande spolvero. Abraham trova goal e assist, Leao diverte, Chukwueze risponde presente.

Con quattro goal nel giro di 11 minuti il Milan chiude agevolmente la pratica Sassuolo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, lanciandosi all’assalto di un trofeo che manca ai rossoneri da oltre 21 anni. Finisce 6-1 a San Siro, in virtù dei goal firmati da Chukwueze (doppietta), Reijnders e Leao nel primo tempo e da Calabria, Mulattieri e Abraham nella ripresa.

“La Coppa Italia mi piace molto, vogliamo arrivare in finale”, ed è per questo che Fonseca, nonostante tra tre giorni ci sia la delicatissima sfida di campionato contro l’Atalanta, decide di non eccedere col turnover: riposano Pulisic e Morata (oltre agli assenti Theo e Maignan) ma non Leao, Fofana e Reijnders, chiamati a dare seguito al loro ottimo momento di forma. E non a caso è l’olandese a prendersi ancora una volta la scena, dopo la strepitosa prestazione contro l’Empoli: al 12’ con una pennellata a scavalcare la linea difensiva del Sassuolo mette Chukwueze a tu per tu con Satalino per il vantaggio; pochi minuti dopo opta per la potenza, con un gran destro da fuori area per firmare personalmente il 2-0.

Gara in discesa per i rossoneri, che dilagano con prepotenza realizzando altri due goal a stretto giro con Chukwueze (assist di Abraham) e Leao (passaggio di Loftus-Cheek). Una raffica di colpi che tramortisce un Sassuolo probabilmente condannato al ruolo di sparring partner anche dalle scelte di Grosso, che decide di preservare i suoi big, Berardi e Laurienté in primis, in vista del campionato, obiettivo prioritario del club.

Col risultato in cassaforte Fonseca può mischiare le carte, concedendo un po' di riposo tra gli altri anche a Leao. Ed è proprio uno dei neoentrati, Pulisic, a creare i presupposti per il 5-0 firmato da Calabria, che ribadisce in rete dopo il palo colpito dall'americano con un tiro-cross. Il Sassuolo ha un sussulto d'orgoglio e trova il goal subito dopo con Mulattieri, che infila il giovane Torriani con una conclusione non irresistibile; ma il Milan ristabilisce subito le distanze con il sigillo di Tammy Abraham, che corona un'ottima prestazione con la rete del 6-1.

Ai rossoneri non resta dunque che attendere il prossimo 18 dicembre per scoprire se sarà la Roma o la Sampdoria l'avversaria da affrontare ai quarti di finale.