Milan-Roma ai quarti di Europa League 2024, ma niente Atalanta in semifinale: il tabellone è definito

Il sorteggio di Europa League ha portato al Derby tra Roma e Milan, ma l'Atalanta è stata inserita dall'altra parte del tabellone.

Dopo settimane di attesa, è finalmente definito il tabellone dell'Europa League. Dai quarti in avanti, come di consueto, le otto squadre rimaste in gioco possono conoscere il proprio cammino fino alla finale, ovvero da quale partita arriverà la prossima eventuale squadra.

Tra le otto squadre rimaste la maggior parte proviene dall'Italia: Atalanta, Milan e Roma proveranno ad interrompere per l'ennesima stagione una maledizione che va avanti da oltre due decenni, con ultimo successo nel torneo (allora denominato Coppa UEFA) arrivato alla fine del 1998/1999.

Milan e Roma si affronteranno nel Derby italiano dei quarti, mentre l'Atalanta dovrà affrontare il Liverpool di Klopp, reduce da undici partite segnate tra andata e ritorno contro lo Sparta Praga.