Milan-Roma, Pioli è dubbioso sulle decisioni arbitrali: "Mano di Abraham, il fuorigioco sembrava ci fosse"

Il tecnico del Milan analizza la partita dell'andata e suona la carica in vista del ritorno: "Se c'è una squadra che può riuscirci, quella siamo noi".

Milan deludente nella prima partita dei quarti di Europa League. A San Siro, infatti, il team rossonero è uscito sconfitto dal match di andata. Ad avere la meglio, nel derby italiano, la Roma di De Rossi, ancora una volta vittoriosa con un goal di Mancini.

Un solo goal di scarto tiene però aperta la questione in vista del ritorno, con un Milan deciso a rimontare per proseguire nel torneo 2023/2024. Rossoneri e giallorossi si giocano un posto in semifinale, dove affronteranno la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham.

La partita di San Siro va agli archivi anche tra le polemiche, visto il goal del vantaggio da parte di Mancini, su cui i rossoneri hanno protestato per la posizione di Lukaku a inizio azione, e per il tocco di mano di Abraham in area giallorossa nel finale.