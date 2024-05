Milan-Rapid Vienna, annunciata l'amichevole estiva: dove e quando si gioca

Il club rossonero e quello austriaco celebreranno il 125° anniversario dalla fondazione con una sfida in programma a luglio a Vienna.

Il Milan annuncia una nuova gara amichevole che si disputerà la prossima estate. Il club rossonero continua a programmare le sfide in vista della prossima pre-season, che vedrà i rossoneri impegnati in giro per il mondo durante la preparazione della stagione alle porte.

I rossoneri hanno annunciato una sfida contro il Rapid Vienna, formazione austriaca e quarta forza del campionato nazionale, che nella prossima stagione disputerà i preliminari di Europa League.

Il club rossonero ha fornito tutte le indicazioni sulla partita, che si giocherà a luglio a Vienna, la capitale dell’Austria.

Un’occasione speciale per i due club per celebrare il 125esimo anniversario dalla fondazione, che per entrambi corrisponde al 1899.